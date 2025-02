Элтон Джон в Латвии: выступления легендарного певца воссоздадут в трибьют-шоу

Как отмечают сами Ultimate Elton и The Rocket Band, главная сложность для них – не что сыграть на сцене, а что из великого репертуара оставить за рамками концерта. Во время выступления прозвучат величайшие хиты, среди которых Candle in the Wind, Don’t Let The Sun Go Down On Me, I’m Still Standing, The Bitch is Back, Saturday Night’s Alright For Fighting и многие другие.