Элтон Джон в Латвии: выступления легендарного певца воссоздадут в трибьют-шоу

Шоу Ultimate Elton и The Rocket Band пройдет 9 января 2026 года в Даугавпилсском дворце культуры, 30 января 2026 года в Риге во Дворце VEF и 1 февраля 2026 года в лиепайском зале Lielais Dzintars. Билеты доступны в bilesuserviss.lv.

Карьера Элтона Джона охватывает более пяти десятилетий, за которые он выпустил больше 30 альбомов, продал более 300 миллионов пластинок, что сделало его одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей.

Среди многочисленных наград Джона - премия "Эмми", пять премий "Грэмми", две премии "Оскар" и премия "Тони". Он также является обладателем двух премий "Золотой глобус", пяти премий Brit, премии "Легенды Диснея" и премии Центра Кеннеди. В 2004 году Элтон Джон занял 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. В 2013 году журнал Billboard назвал его самым успешным сольным артистом в списке лучших исполнителей всех времен Billboard Hot 100 и третьим в целом после "Битлз" и Мадонны.

Он был введен в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году и в Зал славы авторов песен в 1992 году, а также является членом Британской академии композиторов и авторов. Помимо этого, музыкант получил звание командора ордена Британской империи и титул рыцаря-бакалавра, что дало ему право добавлять приставку "сэр" к своему имени.

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