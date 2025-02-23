Аэрогриль - кухонное устройство, которое в наши дни можно найти на очень многих кухнях, и его популярность только растет - доступно много самых разных моделей, предлагаются как различные размеры и цвета, так и разные мощности и функции. Кроме того, выдаются книги с рецептами, адаптированными специально для готовки в аэрогриле, в соцсетях создано большое количество групп единомышленников, в которых энтузиасты готовки делятся своими достижениями и опытом по использованию этого устройства.
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Самые популярные ошибки, которые допускают владельцы аэрогриля
Если у вас есть этот кухонный прибор, полезно знать, что следует и чего не следует с ним делать, чтобы в итоге не получить разочарование вместо вкусного блюда.
Но если вы все еще сомневаетесь, покупать или нет, полезно знать о возможных недостатках аэрогриля, чтобы не разочароваться после его покупки.