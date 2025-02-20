Фото Порзиньгис впервые поделился фото со своей возлюбленной

Кристап Порзиньгис и Сьюки Холл Фото: instagram/kporzee/ekrānuzņēmums

Баскетболист поделился фотографией, на которой они наслаждаются обществом друг друга на открытой террасе в тени пальм.

Кристап Порзиньгис и Сьюки Холл Фото: instagram/kporzee/ekrānuzņēmums



В свою очередь, за следующей короткой сторис следует более романтическая фотография, на которой Кристап погружен во внимание своей возлюбленной.

Как известно, Порзиньгис почти три года состоял в отношениях с инфлюенсером Лаурой Визлой, прежде чем встретил модель Сьюки Холл.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!