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Фото Порзиньгис впервые поделился фото со своей возлюбленной

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Баскетболист Кристапс Порзиньгис редко делится романтическими фотографиями в Instagram. Но на этот раз в сторис он запечатлел яркие моменты с любимой - моделью Сьюки Холл.

Кристап Порзиньгис и Сьюки Холл
Кристап Порзиньгис и Сьюки Холл Фото: instagram/kporzee/ekrānuzņēmums

Баскетболист поделился фотографией, на которой они наслаждаются обществом друг друга на открытой террасе в тени пальм.

Кристап Порзиньгис и Сьюки Холл
Кристап Порзиньгис и Сьюки Холл Фото: instagram/kporzee/ekrānuzņēmums


В свою очередь, за следующей короткой сторис следует более романтическая фотография, на которой Кристап погружен во внимание своей возлюбленной.

Как известно, Порзиньгис почти три года состоял в отношениях с инфлюенсером Лаурой Визлой, прежде чем встретил модель Сьюки Холл.

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