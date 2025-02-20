В отчете Европола эти группировки сравниваются с культами, поскольку обычно у них есть харизматичные лидеры, а их методы основаны на манипуляциях, позволяющих подчинять последователей и делать их зависимыми от сообщества.

Члены группировок вынуждены публиковать видео с актами экстремального насилия или сексуального характера. Чем больше таких видеороликов выкладывает подросток, тем выше он поднимается в иерархии группировки.

Кроме того, разные группировки соревнуются друг с другом, стремясь опубликовать как можно больше жестоких видео, отмечается в докладе.

Европол предупреждает, что распространение экстремального контента используется как инструмент дестабилизации, направленный на разрушение социальных норм, нормализацию насилия и подталкивание несовершеннолетних к еще более жестоким преступлениям.

Власти ЕС уже зафиксировали случаи, когда участники таких группировок совершали тяжкие преступления, причиняя серьезные телесные повреждения и даже совершая убийства. Часто подобные инциденты происходят в сообществах, где ощущается влияние правых экстремистов.

Лидеры группировок продвигают идеологию разрушения современного общества через террор, хаос и насилие. Они распространяют идеи, вдохновляющие на массовые расстрелы, взрывы и другие террористические акты, поясняет Европол.

Преступные группировки ищут своих жертв на платформах для видеоигр, в стриминговых сервисах и социальных сетях.

Чаще всего их мишенью становятся несовершеннолетние в возрасте от 8 до 17 лет, особенно представители ЛГБТК+ сообществ, этнических и религиозных меньшинств, а также молодые люди с проблемами психического здоровья, предупреждает Европол.

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