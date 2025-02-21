"Перезапуск" правительства: какие изменения обещает премьер-министр?

На пресс-конференции Силиня представила четыре ключевые направления, по которым планируется реализовать "рывок 4×4":

Безопасность

Поддержка семей

Экономический рост

Снижение бюрократии

По словам премьер-министра, "зеленый коридор" для военной промышленности должен быть создан к концу второго квартала 2024 года. В 2025 году на оборону планируется направить не менее 4% ВВП, а в дальнейшем этот показатель может приблизиться к 5%.

Также во втором квартале этого года должен начать работу Центр кризисного управления - инициатива, которая обсуждается уже давно.

К четвертому кварталу 2024 года планируется оборудовать 500 убежищ и выделить дополнительные средства на расширение их сети.

В рамках политики поддержки семей правительство к третьему кварталу этого года намерено:

увеличить пособия для семей с детьми,

усовершенствовать систему выплат, стимулируя рождение первых и вторых детей.

К второму кварталу планируется выделить дополнительное финансирование на строительство социального жилья с низкой арендной платой, а также ввести поддержку ипотечного кредитования в регионах.