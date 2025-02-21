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"Перезапуск" правительства: какие изменения обещает премьер-министр?

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Эвика Силиня на Мюнхенской конференции по безопасности
Эвика Силиня на Мюнхенской конференции по безопасности Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") в рамках "перезапуска" работы правительства объявила о введении "зеленого коридора" для военной промышленности, усилении поддержки семей и сокращении бюрократии в госуправлении на 25%.

На пресс-конференции Силиня представила четыре ключевые направления, по которым планируется реализовать "рывок 4×4":

  • Безопасность
  • Поддержка семей
  • Экономический рост
  • Снижение бюрократии

По словам премьер-министра, "зеленый коридор" для военной промышленности должен быть создан к концу второго квартала 2024 года. В 2025 году на оборону планируется направить не менее 4% ВВП, а в дальнейшем этот показатель может приблизиться к 5%.

Также во втором квартале этого года должен начать работу Центр кризисного управления - инициатива, которая обсуждается уже давно.

К четвертому кварталу 2024 года планируется оборудовать 500 убежищ и выделить дополнительные средства на расширение их сети.

В рамках политики поддержки семей правительство к третьему кварталу этого года намерено:

  • увеличить пособия для семей с детьми,
  • усовершенствовать систему выплат, стимулируя рождение первых и вторых детей.

К второму кварталу планируется выделить дополнительное финансирование на строительство социального жилья с низкой арендной платой, а также ввести поддержку ипотечного кредитования в регионах.

К четвертому кварталу должна появиться новая система услуг по присмотру за детьми, а также улучшится доступность медицинской помощи для детей.

С сентября 2024 года в школах будет внедрен новый механизм финансирования образовательных программ.

В сфере экономики к второму кварталу обещают:

  • начать работу Центра искусственного интеллекта,
  • упростить и удешевить процедуру перекредитования для юридических лиц,
  • разработать регулирование кредитных кооперативов для расширения финансирования бизнеса, особенно в регионах.

К четвертому кварталу правительство планирует на 20% увеличить объем привлеченных инвестиций через Латвийское агентство инвестиций и развития.

Силиня заявила, что намерена уменьшить бюрократическую нагрузку на 25%.

К четвертому кварталу правительство перераспределит 5% бюджетных средств в пользу безопасности и поддержки семей за счет оптимизации функций госуправления.

Минимум 5% государственных услуг планируется передать частному сектору.

К второму кварталу будут повышены пороговые значения для государственных закупок, а также снижены бюрократические барьеры для получения и использования средств из фондов ЕС.

В рамках «перезапуска» правительства Силиня отправила в отставку трех министров:

  • Министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"),
  • Министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство"),
  • Министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

По словам премьер-министра, необходимы новые лидеры с "свежим взглядом", чтобы справляться с вызовами в своих сферах.

Силиня поблагодарила ушедших министров за проделанную работу и призвала коалиционные партии как можно скорее выдвинуть новых кандидатов.

"Мы не можем откладывать кадровые решения. Новые министры должны быть утверждены уже на следующем заседании Сейма", - подчеркнула премьер.

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