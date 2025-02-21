Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") в рамках "перезапуска" работы правительства объявила о введении "зеленого коридора" для военной промышленности, усилении поддержки семей и сокращении бюрократии в госуправлении на 25%.
"Перезапуск" правительства: какие изменения обещает премьер-министр?
На пресс-конференции Силиня представила четыре ключевые направления, по которым планируется реализовать "рывок 4×4":
- Безопасность
- Поддержка семей
- Экономический рост
- Снижение бюрократии
По словам премьер-министра, "зеленый коридор" для военной промышленности должен быть создан к концу второго квартала 2024 года. В 2025 году на оборону планируется направить не менее 4% ВВП, а в дальнейшем этот показатель может приблизиться к 5%.
Также во втором квартале этого года должен начать работу Центр кризисного управления - инициатива, которая обсуждается уже давно.
К четвертому кварталу 2024 года планируется оборудовать 500 убежищ и выделить дополнительные средства на расширение их сети.
В рамках политики поддержки семей правительство к третьему кварталу этого года намерено:
- увеличить пособия для семей с детьми,
- усовершенствовать систему выплат, стимулируя рождение первых и вторых детей.
К второму кварталу планируется выделить дополнительное финансирование на строительство социального жилья с низкой арендной платой, а также ввести поддержку ипотечного кредитования в регионах.
К четвертому кварталу должна появиться новая система услуг по присмотру за детьми, а также улучшится доступность медицинской помощи для детей.
С сентября 2024 года в школах будет внедрен новый механизм финансирования образовательных программ.
В сфере экономики к второму кварталу обещают:
- начать работу Центра искусственного интеллекта,
- упростить и удешевить процедуру перекредитования для юридических лиц,
- разработать регулирование кредитных кооперативов для расширения финансирования бизнеса, особенно в регионах.
К четвертому кварталу правительство планирует на 20% увеличить объем привлеченных инвестиций через Латвийское агентство инвестиций и развития.
Силиня заявила, что намерена уменьшить бюрократическую нагрузку на 25%.
К четвертому кварталу правительство перераспределит 5% бюджетных средств в пользу безопасности и поддержки семей за счет оптимизации функций госуправления.
Минимум 5% государственных услуг планируется передать частному сектору.
К второму кварталу будут повышены пороговые значения для государственных закупок, а также снижены бюрократические барьеры для получения и использования средств из фондов ЕС.
В рамках «перезапуска» правительства Силиня отправила в отставку трех министров:
- Министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"),
- Министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство"),
- Министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).
По словам премьер-министра, необходимы новые лидеры с "свежим взглядом", чтобы справляться с вызовами в своих сферах.
Силиня поблагодарила ушедших министров за проделанную работу и призвала коалиционные партии как можно скорее выдвинуть новых кандидатов.
"Мы не можем откладывать кадровые решения. Новые министры должны быть утверждены уже на следующем заседании Сейма", - подчеркнула премьер.
Esmu nākusi klajā ar valdības uzrāviena plānu un lēmusi no amata atbrīvot satiksmes ministru Kasparu Briškenu, labklājības ministru Uldi Auguli un izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 21, 2025
🤝 Paldies katram no ministriem par darbu un paveikto Latvijas valsts labā, vadot šīs… pic.twitter.com/RWme1AodFQ
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