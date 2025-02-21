К этому моменту общественность уже должна была знать, кто займет освободившиеся министерские посты. Такое мнение в беседе с агентством LETA выразила Лелде Метла-Розентале, преподаватель факультета социальных наук Рижского университета Страдыня, комментируя "перезапуск" правительства премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").
Политолог: К этому моменту новые министры уже должны были быть известны
Говоря о решении Силини отправить в отставку министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК), политолог задала вопрос, были ли эти изменения заранее обсуждены и согласованы со всеми коалиционными партиями.
"Для "Прогрессивных" эта отставка была ожидаемой, ведь вся концепция "перезапуска" и замены министров в первую очередь строилась вокруг их представителя в транспортной отрасли. В том, что министра сообщения придется менять, не было особых сомнений", - сказала Метла-Розентале.
Она также предположила, что внутри самой партии "Новое единство" уже заранее договорились о замене Анды Чакши.
"Но вот вопрос с СЗК остается открытым: была ли эта замена согласована с партией или это просто объявленное решение о том, что Аугулиса необходимо заменить?" - спросила эксперт.
Она напомнила, что во время выборов президента Латвийского банка лидер СЗКАвгустс Бригманис публично заявлял, что Силиня просто пришла и сказала, за кого нужно голосовать.
"Встает вопрос, знала ли СЗК об этом заранее или же их просто поставили перед фактом", - отметила Метла-Розентале.
По ее мнению, если решение было согласовано, то резкой реакции не последует.
Но если партия не была предупреждена, ситуация может обостриться, поскольку Аугулис - один из старейших членов партии, долгое время занимавший ключевые позиции.
"Думаю, здесь возникает большой вопрос: почему именно он? Ведь министры от ZZS в глазах общества не выглядят худшими", - отметила политолог.
Метла-Розентале считает, что взаимоотношения между коалиционными партиями остаются неясными, и каждый участник по-разному оценивает свою позицию.
"Мы видим, что "Прогрессивные" демонстрируют гибкость. Они понимают ситуацию и готовы работать дальше", - сказала эксперт.
Однако она напомнила, что изначально "Прогрессивные" требовали, чтобы министр сообщения представлял "Новое единство", так как это партия, контролирующая Министерство финансов.
"Для "Прогрессивных" это очень сложный момент. Сфера транспорта настолько запущена, что найти человека, готового занять этот пост, будет крайне сложно".
"И главное: будет ли новый министр лучше и профессиональнее предыдущего?" - подчеркнула Метла-Розентале.
Она также предположила, что задержка с объявлением кандидатур может быть связана с внутренними конфликтами в коалиции, о которых общественность пока не знает.
"Сегодня уже должны быть известны конкретные имена тех, кто заменит ушедших министров", - отметила политолог.
По ее словам, очень важно, кто именно придет на эти посты.
"Если нам представляют нового министра, мы можем сравнить: у предыдущего не хватало определенных качеств, но новый кандидат обладает нужными компетенциями и все детали с ним уже обсуждены", - сказала Метла-Розентале.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Эвика Силиня отправила в отставку:
- Министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные");
- Министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство");
- Министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).
Она заявила, что нужны новые лидеры с "свежим взглядом", чтобы справляться с вызовами в этих сферах.
Силиня призвала коалицию как можно скорее предложить новых кандидатов, подчеркнув, что утверждение министров должно состояться уже на следующем заседании Сейма.
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