Три министра проводят свой последний день на посту

Как сообщалось, Силиня в процессе "перезапуска" своего правительства потребовала отставки Бришкенса, Чакши и Аугулиса.

Премьер-министр подчеркнула, что после переговоров, которые она провела со всеми министрами, она пришла к выводу, что нужны новые лидеры. При этом Силиня выразила благодарность прежним министрам за работу.

"Новое Единство" выдвинуло на пост министра образования и науки Яниса Розенбергса. Партнеры по коалиции в понедельник еще не обещали ему поддержки.

В свою очередь, партия "Прогрессивные" все же согласилась продолжить контролировать сферу сообщения, но кандидата на пост министра сообщения официально еще не выбрала, в то время как в неофициальных разговорах прозвучало несколько имен политиков партии, которые могут быть выдвинуты на этот пост.

Как сообщает телеканал TV3 со ссылкой на неофициальную информацию, "Прогрессивные" могут выдвинуть на пост министра сообщения депутата Сейма, парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинку.

Между тем, другие политики в качестве наиболее вероятного кандидата на пост министра в кулуарных беседах называют Скайдрите Абраму, которая сейчас возглавляет комиссию Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, а ранее возглавляла Совет по конкуренции.

А от "Союза зеленых и крестьян" в качестве кандидата на пост министра благосостояния прозвучало имя руководителя парламентской фракции Харийса Рокпелниса.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!