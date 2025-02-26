Еще один кандидат на пост министра благосостояния

Глава парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис подтвердил агентству LETA, что кандидатура Миезайниса действительно обсуждается.

Латвийская социал-демократическая рабочая партия (ЛСДРП), входящая в состав СЗК наряду с Союзом крестьян Латвии, заявила в пресс-релизе, что намерена предложить своего кандидата на пост министра благосостояния.

В ЛСДРП считают, что справедливым решением было бы назначение представителя социал-демократов на одну из четырех министерских должностей, отведенных СЗК.

Ранее LTV сообщало, что СЗК может выдвинуть на этот пост нынешнего парламентского секретаря Министерства благосостояния Рейниса Узулниекса.

Кроме того, по неофициальной информации агентства LETA, предложение возглавить Министерство благосостояния также получал сам Харийс Рокпелнис.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") в рамках "перезапуска" работы своего правительства отправила в отставку сразу трех министров:

министра транспорта Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"),

министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство"),

министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

Силиня объяснила свое решение необходимостью смены руководства и привлечения новых лидеров. По ее словам, перед министерствами стоят серьезные вызовы, и для их решения нужен "свежий взгляд".

Она призвала коалиционных партнеров выдвинуть кандидатов на освободившиеся посты. На данный момент единственной официально выдвинутой кандидатурой является мэр Цесиса Янис Розенбергс ("Новое Единство"), претендующий на пост министра образования.

Ожидается, что голосование по назначению новых министров состоится на внеочередном заседании парламента на следующей неделе.

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