Из-за отсутствия премьера запланированная на сегодня встреча фракции "Прогрессивные" по вопросу правительственной "перезагрузки" не состоится. Об этом сообщил председатель фракции Андрис Шуваев.

По его словам, депутаты партии обсудят этот вопрос только после встречи с Силиней.

Также на сегодня была назначена встреча Силини с депутатами парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК), а также с кандидатом на пост министра образования Янисом Розенбергсом ("Новое Единство"), мэром Цесиса. Однако в связи с болезнью премьера эта встреча, вероятно, также не состоится.

Тем не менее фракция СЗК проведет ранее запланированные переговоры с представителями неправительственных организаций по вопросам социальной политики.

Ранее Силиня инициировала перестановки в правительстве, отправив в отставку сразу трех министров:

министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"),

министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство"),

министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

Премьер объяснила это решение необходимостью "новых лидеров со свежим взглядом на отрасли", чтобы справляться с текущими вызовами.