Планы премьер-министра Латвии Эвики Силини ("Новое Единство") по "перезагрузке" работы правительства приостановились из-за ее болезни. Это замедлит переговоры коалиционных партий о назначении новых министров.
Из-за отсутствия премьера запланированная на сегодня встреча фракции "Прогрессивные" по вопросу правительственной "перезагрузки" не состоится. Об этом сообщил председатель фракции Андрис Шуваев.
По его словам, депутаты партии обсудят этот вопрос только после встречи с Силиней.
Также на сегодня была назначена встреча Силини с депутатами парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК), а также с кандидатом на пост министра образования Янисом Розенбергсом ("Новое Единство"), мэром Цесиса. Однако в связи с болезнью премьера эта встреча, вероятно, также не состоится.
Тем не менее фракция СЗК проведет ранее запланированные переговоры с представителями неправительственных организаций по вопросам социальной политики.
Ранее Силиня инициировала перестановки в правительстве, отправив в отставку сразу трех министров:
- министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"),
- министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство"),
- министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).
Премьер объяснила это решение необходимостью "новых лидеров со свежим взглядом на отрасли", чтобы справляться с текущими вызовами.
Силиня призвала коалиционные партии выдвинуть кандидатов на освободившиеся должности. На данный момент только партия "Новое Единство" официально предложила свою кандидатуру - на пост министра образования претендует Янис Розенбергс.
Ожидается, что голосование за назначение трех министров пройдет на внеочередном заседании парламента на следующей неделе.
В рядах СЗК обсуждается несколько кандидатов на пост министра благосостояния:
- парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис (ЛСДРП),
- парламентский секретарь Министерства благосостояния Рейнис Узулниекс,
- глава фракции СЗК в Сейме Харийс Рокпелнис (по неофициальным данным).
Партия "Прогрессивные" согласилась сохранить за собой курирование транспортной отрасли, но пока официально не назвала кандидата.
По информации TV3, на должность министра сообщения может быть выдвинут депутат Сейма и парламентский секретарь Министерства обороны Атис Швинка ("Прогрессивные").
В кулуарных переговорах также обсуждаются другие кандидатуры, в том числе:
- Скайдрите Абрама ("Прогрессивные"), председатель Комиссии Сейма по народному хозяйству, экологии и региональной политике, ранее возглавлявшая Совет по конкуренции,
- Элина Пинто ("Прогрессивные"), активистка латвийской диаспоры, ранее претендовавшая на пост президента Латвии и баллотировавшаяся в Европарламент.
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