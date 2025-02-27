Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заочно приговорен к году тюрьмы за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества Кристиана Шмидта.
В Сараево вынесен приговор лидеру боснийских сербов Додику
Суд в Сараево вынес заочный приговор лидеру боснийских сербов Милораду Додику - президенту Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины. Как сообщило в среду, 26 февраля, агентство dpa, политика приговорили к году тюремного заключения за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества Кристиана Шмидта (Christian Schmidt), выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего. Если приговор вступит в законную силу, Додику будет запрещено занимать политические должности в течение следующих шести лет.
В 2023 году парламент Республики Сербской принял закон, согласно которому решения высокого представителя в Боснии и Герцеговине не будут выполняться парламентом и не будут публиковаться в "Официальном вестнике РС". Вскоре после этого высокий представитель отменил этот закон, но Додик проигнорировал его решение и подписал указ о введении закона в действие. В то же время Шмидт внес изменения в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины и признал невыполнение своих решений уголовным преступлением.
В обвинительном заключении указывалось, Додик не выполнил указание Шмидта о том, что решения национального конституционного суда должны применяться и в Республике Сербской. Милош Лукич, один из обвиняемых, глава "Официального вестника РС", был оправдан.
Додик угрожает нанести "смертельный удар по Боснии и Герцеговине"
Милорад Додик добивается выхода Республики Сербской из состава боснийского государства и тем самым неоднократно нарушал боснийские законы и Дейтонское мирное соглашение, положившее конец войне в бывшей Югославии. В преддверии судебного приговора Додик угрожал предпринять неопределенные политические шаги. По его словам, если он будет осужден, это "нанесет смертельный удар по Боснии и Герцеговине". В частности, в январе Додик призвал провести референдум о независимости республики, если его признают виновным.
Широкие полномочия высокого представителя
Заключенное в 1995 году Дейтонское мирное соглашение наделяет высокого представителя международного сообщества широкими полномочиями. В частности, он может увольнять демократически избранных чиновников в Боснии и Герцеговине, принимать законы и создавать новые органы власти. С августа 2021 года пост высокого представителя занимает немецкий дипломат Кристиан Шмидт.
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