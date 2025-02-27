В Сараево вынесен приговор лидеру боснийских сербов Додику

Суд в Сараево вынес заочный приговор лидеру боснийских сербов Милораду Додику - президенту Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины. Как сообщило в среду, 26 февраля, агентство dpa, политика приговорили к году тюремного заключения за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества Кристиана Шмидта (Christian Schmidt), выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего. Если приговор вступит в законную силу, Додику будет запрещено занимать политические должности в течение следующих шести лет.

В 2023 году парламент Республики Сербской принял закон, согласно которому решения высокого представителя в Боснии и Герцеговине не будут выполняться парламентом и не будут публиковаться в "Официальном вестнике РС". Вскоре после этого высокий представитель отменил этот закон, но Додик проигнорировал его решение и подписал указ о введении закона в действие. В то же время Шмидт внес изменения в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины и признал невыполнение своих решений уголовным преступлением.