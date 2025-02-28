Маргарите Букайне страшно как за дочь, так и за собственную безопасность. В том числе и поэтому она до сих пор не давала интервью. Отец Моники, обвиняемый по уголовному делу "Антифашистов Прибалтики" прокремлевский активист Станисла Букайнс, который 21 июля 2024 года похитил пятилетнюю Монику и на сапборде перевез через Зилупе в Россию, по-прежнему находится в РФ. Но только что состоявшееся слушание по уголовному делу приняло такой оборот, что Маргарита больше не может молчать.