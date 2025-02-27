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В Риге пропал подросток: полиция просит помощи

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Пропавший подросток
Пропавший подросток Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает пропавшего Кристапа Шнепстса 2011 года рождения. Подросток отсутствует по месту жительства в Риге на улице Номалес с вечера 26 февраля.

Был одет в белый джемпер, черный жилет, черные брюки с белыми полосками и черные ботинки.

Госполиция призывает ознакомиться с фотографией Кристапа и всех, кто знает о его местонахождении, отозваться, позвонив по телефону 112.

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