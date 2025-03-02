Сколько военных нужно, чтобы обеспечить успех миротворческой операции в Украине?

В частности, речь идёт об американской авиации, дислоцированной в Румынии и Польше, а также о возможности размещения крупного контингента и систем ПВО на восточных границах НАТО.

В необходимости военной поддержки миротворческой операции в Украине со стороны США, чтобы удержать Россию от потенциального нападения, уверен и британский премьер Кир Стармер, указывает Telegraph.

Как бы то ни было, что могут сделать 30 тысяч миротворцев в условиях российско-украинской войны? Сколько сил и средств необходимо для урегулирования конфликта?

Учения НАТО Фото: EPA

Такого никогда не было

В Украине идёт военное противостояние двух мощных, хорошо вооружённых армий численностью более миллиона человек каждая — хотя и не все военнослужащие напрямую участвуют в боях. Активные боевые действия ведутся на линии фронта длиной почти 1000 км, а её общая протяжённость, по данным украинского главкома Александра Сырского, составляет 3700 километров.

История не знает миротворческих операций в условиях военного конфликта такого масштаба.

В прежних крупных миротворческих миссиях, проводимых под эгидой ООН — в Конго, на Кипре, в Ливане, на территории стран бывшей Югославии, — участвовало обычно около 15-40 тысяч военнослужащих при общей численности комбатантов со всех сторон до 300 тысяч человек.

Нередко выделенных сил и средств оказывалось недостаточно — к примеру, в 1995 году в Сребренице, когда отряд миротворцев из Нидерландов не смог предотвратить массовое убийство боснийских мусульман.