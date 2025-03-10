В докладе Женевского центра политики безопасности (GCSP) говорится, как теоретически может выглядеть устойчивое перемирие в российско-украинской войне. На этот документ обратило внимание издание The New York Times (NYT).
Экспертная группа GCSP впервые обнародовала 31-страничный документ, в котором подробно описываются технические нюансы того, как можно было бы контролировать и обеспечивать прекращение огня в Украине, вдоль линии фронта протяженностью более 1200 километров. Несмотря на то, что документ был опубликован NYT в воскресенье, он начал распространяться еще в феврале по конфиденциальным каналам. Этот документ учитывали как американские, так и российские и украинские внешнеполитические эксперты, приближенные к правительствам своих стран, уточняет NYT.
Документ финансируемым правительством Швейцарии GCSP является одним из самых детальных шаблонов перемирия в российско-украинской войне. В нем описан ряд целей, предполагающих переход "от теоретических к практическим" решениям.
С учетом обнародованных материалов эксперты предлагают создать в Украине буферную зону - шириной не менее 10 километров, которая отделяла бы обе воюющие армии. Для мониторинга соблюдения перемирия потребовалось бы привлечь не менее 5000 частных лиц и правоохранителей, осуществляющих регулярное патрулирование.
В документе говорится, что для обеспечения безопасности потребовалось бы не менее 10 000 иностранных военнослужащих. Наблюдателям, в свою очередь, следовало бы сообщать о соблюдении режима прекращения огня и о том, не находится ли вблизи буферной зоны тяжелое вооружение. Предполагается, что такая миссия должна быть осуществлена мандатом Организации Объединенных Наций (ООН).
Кроме того, эксперты GCSP предлагают совместить работу международных наблюдателей с комиссией, созданной российскими и украинскими военными. Такой орган позволил бы обеим воюющим сторонам привлечь к ответственности нарушителей режима перемирия, а также позволил бы решать различные вопросы, такие как освобождение заложников, работы по разминированию, а также создание гражданских коридоров через буферную зону.
"Это была бы сложная беспрецедентная проблема", - сказал российский аналитик RAND Самуэль Шарап.
Одна из причин - длина оккупированной Россией территории примерно в пять раз больше, чем демилитаризованная зона, разделяющая Южную Корею и Северную Корею. Еще одна причина, как отмечает Шарап, - разнообразие оружия, применяемое обеими воюющими сторонами.
Отмечается, что в создании документа принимали участие представители США, Евросоюза, Украины и России.
По словам директора GCSP Томаса Гремингера, среди экспертов, участвовавших в создании документа, были сотрудники международных организаций и бывшие военные командиры с опытом миротворческих операций. Все они требовали анонимности.
"Нам пришлось быть очень сдержанными. Провели конфиденциальные дискуссии между внешнеполитическими и военными экспертами Украины, России, США и Европы", - рассказал Гремингер.
По его словам, участники всех встреч, личности которых не раскрываются, действовали как частные лица, хотя было допущено, что правительства представляемых ими стран будут проинформированы о разработке такого документа. Первоначальные встречи состоялись еще в 2022 году, когда был налажен канал связи с Москвой. До разработки 31-страничного документа обсуждались другие сценарии - прекращения огня или ограничения военных действий.
Путин - главная угроза реализации мирного плана
Большинство экспертов согласны, что наибольшей угрозой при реализации плана, который позволил бы обеспечить устойчивое перемирие, является позиция российского диктатора Владимира Путина. Выражается скепсис в отношении готовности Путина согласиться на прекращение огня, а также соблюдать его.
"Российские официальные лица до самого начала войны подчеркивали, что у Путина нет ни малейших намерений вторгаться в Украину. Предположительно, никакая миротворческая миссия не удержит Путина от начала новой войны в Украине, если он ее придумает", - пишет NYT.
В свою очередь российский эксперт Института вопросов международной безопасности в Берлине Янис Клюге, комментируя наиболее вероятные сценарии, выразил, что "опасно полагаться на иллюзии", говоря о неизбежном перемирии.
"Я не думаю, что Россия согласится на любой сценарий, при котором Украина продолжает существовать как независимое и суверенное государство - даже с территориями, которые Россия контролирует", - сказал Клюге.
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