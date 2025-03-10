Кроме того, эксперты GCSP предлагают совместить работу международных наблюдателей с комиссией, созданной российскими и украинскими военными. Такой орган позволил бы обеим воюющим сторонам привлечь к ответственности нарушителей режима перемирия, а также позволил бы решать различные вопросы, такие как освобождение заложников, работы по разминированию, а также создание гражданских коридоров через буферную зону.

"Это была бы сложная беспрецедентная проблема", - сказал российский аналитик RAND Самуэль Шарап.

Одна из причин - длина оккупированной Россией территории примерно в пять раз больше, чем демилитаризованная зона, разделяющая Южную Корею и Северную Корею. Еще одна причина, как отмечает Шарап, - разнообразие оружия, применяемое обеими воюющими сторонами.

Отмечается, что в создании документа принимали участие представители США, Евросоюза, Украины и России.

По словам директора GCSP Томаса Гремингера, среди экспертов, участвовавших в создании документа, были сотрудники международных организаций и бывшие военные командиры с опытом миротворческих операций. Все они требовали анонимности.

"Нам пришлось быть очень сдержанными. Провели конфиденциальные дискуссии между внешнеполитическими и военными экспертами Украины, России, США и Европы", - рассказал Гремингер.