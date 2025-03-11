Новый министр благосостояния сосредоточится на вопросах занятости

Министр отметил, что в стране ощущается нехватка рабочей силы, однако Государственное агентство занятости (NVA) располагает рядом эффективных программ. По его словам, необходимо сосредоточиться на решении проблем мобильности работников и трудоустройстве людей с инвалидностью.

Кроме того, Узулниекс подчеркнул, что в программе летней занятости школьников появляется все больше вакансий с "добавленной стоимостью". Теперь подростки могут работать не только на низкоквалифицированных физических работах, но и, например, заниматься программированием.

Министр также хочет развивать механизм, при котором компании, нуждающиеся в сотрудниках с определенными навыками, могли бы напрямую сообщать NVA о своих потребностях. Агентство, в свою очередь, помогало бы подготавливать таких специалистов.

Политик отметил, что в стране часто обсуждают эмиграцию, однако прежде всего необходимо максимально задействовать имеющиеся трудовые ресурсы внутри Латвии.

Говоря о возможном возвращении латвийцев, уехавших за границу, Узулниекс подчеркнул, что это произойдет, когда экономика страны станет более развитой. "Люди должны чувствовать себя уверенно - иметь хорошо оплачиваемую работу, возможность отправить детей в школу, получать медицинское обслуживание и образование".

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Сейм утвердил трех новых министров, среди которых и Узулниекс.

Перезапуская работу своего кабинета, премьер-министр Латвии 21 февраля отозвала с должностей министра транспорта Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса. Они официально прекратили исполнение своих обязанностей 26 февраля.

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