Земессардзе хотят расширить: создается новое направление

По его мнению, Земессардзе должна быть более доступной для граждан, которые хотят принимать активное участие в национальной обороне. Будет составлен список вспомогательных специальностей, которые смогут служить на более гибких условиях. Также обещано пересмотреть критерии здоровья.

Министр заявил Латвийскому телевидению, что необходимо оценить, всегда ли необходимы установленные в настоящее время критерии состояния здоровья, например, для выполнения вспомогательных функций в Земессардзе.

Он также подчеркнул, что существует очень широкий спектр специализаций, не требующих быть бойцом и проходить серьезный курс базовой подготовки. Его можно сократить, например, для инженеров и специалистов по кибербезопасности, пояснил министр.

Конкретные задачи по достижению цели должны быть предложены руководством Национальных вооруженных сил и Земессардзе в течение месяца.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент Эдгар Ринкевич заявил, что в ближайшие годы численность латвийских вооруженных сил должна достичь 31 тысячи человек. Он выразил надежду, что найдутся люди, готовые вступить в ряды Земессардзе, пройти обучение резервистов и профессиональную службу.

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