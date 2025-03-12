Зеленский: Усилить Украину, если РФ откажется от перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию ответить на предложение США о 30-дневном прекращении огня между Киевом и Москвой. "Все зависит от того, хочет ли Россия прекращения огня и спокойствия, или она хочет продолжать убивать людей", - заявил он в среду, 12 марта, в Киеве.

Ранее Украина согласилась на перемирие на 30 дней, и теперь свой ответ должна дать Москва, подчеркнул Зеленский.

Если Россия откажется от прекращения огня, США должны будут усилить Украину

Президент Украины добавил, что в случае отказа России от прекращения огня, он ожидает "сильной" реакции со стороны Вашингтона. "Я пока не знаю деталей, но речь идет о санкциях и усилении Украины", - пояснил он. Зеленский также заявил, что все еще "не доверяет" Москве.

Кроме того, Владимир Зеленский пообещал обсудить с союзниками Украины гарантии безопасности для своей страны после вступления 30-дневного перемирия в силу.

В Кремле изучают предложения о перемирии с Украиной