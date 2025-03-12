Президент Зеленский призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня, а США - усилить Украину в случае продолжения боевых действий.
Зеленский: Усилить Украину, если РФ откажется от перемирия
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию ответить на предложение США о 30-дневном прекращении огня между Киевом и Москвой. "Все зависит от того, хочет ли Россия прекращения огня и спокойствия, или она хочет продолжать убивать людей", - заявил он в среду, 12 марта, в Киеве.
Ранее Украина согласилась на перемирие на 30 дней, и теперь свой ответ должна дать Москва, подчеркнул Зеленский.
Если Россия откажется от прекращения огня, США должны будут усилить Украину
Президент Украины добавил, что в случае отказа России от прекращения огня, он ожидает "сильной" реакции со стороны Вашингтона. "Я пока не знаю деталей, но речь идет о санкциях и усилении Украины", - пояснил он. Зеленский также заявил, что все еще "не доверяет" Москве.
Кроме того, Владимир Зеленский пообещал обсудить с союзниками Украины гарантии безопасности для своей страны после вступления 30-дневного перемирия в силу.
В Кремле изучают предложения о перемирии с Украиной
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в среду, 12 марта, заявил, что в Кремле изучают предложения, выдвинутые на переговорах США и Украины в Джидде, и рассчитывают, что Вашингтон предоставит Москве информацию о деталях встречи. Он также призвал "не забегать вперед" в этом вопросе.
Американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Владимир Путин может согласиться на прекращение огня в Украине, но в ответ потребовать дополнительных уступок для России.
Марко Рубио призвал Россию согласиться на прекращение огня
"Мы рады, что украинцы согласились это сделать. Теперь дело за Россией, которая должна сказать "да", - прокомментировал госсекретарь США Марко Рубио готовность Киева прекратить огонь на 30 дней. При этом, если Москва не примет предложение, "это многое скажет нам о том, каковы их цели и каков их настрой", добавил госсекретарь.
Помимо 30-дневного перемирия в войне России против Украины, американская и украинская делегации в Джидде обсудили обмен военнопленными между Москвой и Киевом и договорились как можно быстрее заключить соглашение о совместной разработке украинских полезных ископаемых. Позднее Рубио заявил, что в Джидде речь зашла и о "территориальных уступках" со стороны Украины.
После переговоров стало известно, что США приняли решение немедленно возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине.
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