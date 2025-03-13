Прямая трансляция Премьер отчитывается перед Сеймом о достижениях и планах правительства

Внешняя политика

В отчете отмечается, что в прошлом году Латвия поддерживала активный политический диалог с США в сфере безопасности и экономики, а также участвовала во встречах группы G7+ по оказанию помощи энергетическому сектору Украины, которые координировались Государственным департаментом США.

Кроме того, в отчете указано, что значительное внимание будет уделено развитию сотрудничества с новой администрацией США для достижения целей Латвии в НАТО.

Также подчеркивается, что неизменным приоритетом Латвии остается сдерживание российской военной машины. В связи с этим в 2025 году Латвия продолжит начатую работу по усилению международной изоляции России, привлечению ее к ответственности за военные преступления против Украины, а также предотвращению избрания России в важные структуры и должности международных организаций.

Здравоохранение

В сфере здравоохранения в отчете говорится, что в этом году планируется продолжение работы по повышению доступности, качества и управления медицинскими услугами.

Для планирования улучшений в приоритетных областях здравоохранения разработаны несколько стратегических документов на период до 2027 года, которые в этом году будут представлены правительству на утверждение. Эти документы касаются онкологии, здоровья матери и ребенка, а также сердечно-сосудистых заболеваний.