Премьер-министр Эвика Силиня сегодня, 13 марта, в 9:00 участвует в заседании Сейма, на котором рассматривается ежегодный отчет премьер-министра о проделанной работе правительства и запланированной деятельности.
Прямая трансляция ⟩ Премьер отчитывается перед Сеймом о достижениях и планах правительства
Прямая трансляция: Выступление премьер-министра
После выступления Силини планируются дебаты, в которых примут участие депутаты Сейма, а также министр обороны Андрис Спрудс и министр культуры Агнесе Лаце .
В своем отчете премьер-министр затронула ряд сфер:
Оборона
В документе указано, что в Латвии определены 1715 объектов, которые полностью или частично соответствуют требованиям укрытий, что позволяет разместить 531 416 человек, или 28,4% населения Латвии.
Кроме того, отмечается, что в сфере гражданской защиты заключен контракт и начата реализация системы раннего оповещения ABS+ (системы сотового вещания), которая должна быть введена в эксплуатацию до 29 апреля этого года.
В отчете указано, что в прошлом году правительству удалось впервые в истории Латвии довести расходы на оборону до более чем одного миллиарда евро. С 2025 года на укрепление обороноспособности страны планируется направлять до 4% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в ближайшем будущем - до 5% от ВВП, обещает премьер-министр.
Также в отчете говорится, что численность персонала Национальных вооруженных сил (НВС) увеличена в соответствии с планом, и в 2024 году профессиональный состав НВС пополнился 400 военнослужащими. Кроме того, расширена система резервных военнослужащих: увеличен возрастной порог резервистов и регулярность учений, а также достигнут необходимый на данный момент объем призывников для Государственной службы обороны.
Внешняя политика
В отчете отмечается, что в прошлом году Латвия поддерживала активный политический диалог с США в сфере безопасности и экономики, а также участвовала во встречах группы G7+ по оказанию помощи энергетическому сектору Украины, которые координировались Государственным департаментом США.
Кроме того, в отчете указано, что значительное внимание будет уделено развитию сотрудничества с новой администрацией США для достижения целей Латвии в НАТО.
Также подчеркивается, что неизменным приоритетом Латвии остается сдерживание российской военной машины. В связи с этим в 2025 году Латвия продолжит начатую работу по усилению международной изоляции России, привлечению ее к ответственности за военные преступления против Украины, а также предотвращению избрания России в важные структуры и должности международных организаций.
Здравоохранение
В сфере здравоохранения в отчете говорится, что в этом году планируется продолжение работы по повышению доступности, качества и управления медицинскими услугами.
Для планирования улучшений в приоритетных областях здравоохранения разработаны несколько стратегических документов на период до 2027 года, которые в этом году будут представлены правительству на утверждение. Эти документы касаются онкологии, здоровья матери и ребенка, а также сердечно-сосудистых заболеваний.
Чтобы сократить очереди к специалистам, в 2025 году будет введена система электронного направления и записи, отмечается в отчете. Ожидается, что в результате этого нововведения очереди могут сократиться примерно на 15%. Для укрепления первичной медицинской помощи вне рабочего времени семейных врачей будет оценена загруженность дежурных врачей и качество работы консультативной телефонной службы семейных врачей. Также будут разработаны результативные показатели для оценки деятельности семейных врачей.
Безопасность дорожного движения
В отчете также подчеркивается, что в этом году планируется реализация комплексных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. Как указано в документе, в настоящее время в Латвии действует 100 стационарных фоторадаров. В 2023 году на 16 участках государственных автодорог были установлены технические средства контроля средней скорости, а в 2025 году такие средства контроля планируется установить еще на 17 участках.
Также будет продолжена работа по сокращению количества дорожных съездов и мест для разворота, ликвидации левых поворотов, реализации пилотного проекта по системному изучению тяжелых дорожно-транспортных происшествий и внедрению разметки для соблюдения дистанции на автодорогах.
Реформа управления портами
В этом году также планируется завершить реформу управления портами, а подготовленный информационный отчет о модели управления портами и их юридической форме вскоре будет рассмотрен правительством. В документе предусмотрено сокращение количества членов правления в малых портах, а также отбор государственных представителей в советы и правления портов путем конкурсного отбора.
Оптимизация налогового администрирования
В 2025 году планируется повысить эффективность администрирования налогов и снизить административную нагрузку как для налогоплательщиков, так и для налоговой администрации. В рамках этого процесса будет пересмотрен механизм начисления пени, регулирование трансфертного ценообразования, а также повышен порог взыскания налоговой задолженности.
Снижение бюрократии
Отчет также отмечает, что в 2025 году продолжится работа по сокращению бюрократии в освоении фондов Европейского Союза (ЕС) и сфере государственных закупок.
Будут оценены возможности более широкого использования системы рейтингового профиля налогоплательщиков, упрощены критерии оценки в конкурсах с ограниченным приемом заявок, повышена эффективность разработки методики упрощенных затрат, сокращены проверки налога на добавленную стоимость, а также шире применен принцип самодекларирования.
Кроме того, в отчете говорится о планах внедрения механизма мобильности чиновников в государственной администрации, чтобы сделать ее более открытой и современной.
Охрана окружающей среды
Что касается дальнейшего развития системы охраны природы, то в 2025 году основными задачами являются оценка охраны биотопов, имеющих значение для ЕС, и совершенствование нормативной базы для повышения качества их защиты, а также разработка предложений по выполнению целей стратегии ЕС по сохранению биологического разнообразия. В частности, речь идет о достижении в Латвии к 2030 году уровня в 30% охраняемой территории, включая 10% строго охраняемых зон. Также планируется усовершенствовать систему компенсаций за ограничения в особо охраняемых природных территориях, в том числе внедрить механизм выкупа и обмена земель, подчеркивается в отчете.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!