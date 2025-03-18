ВИДЕО Ссора Каспара и Ольги Камбалы достигла апогея

Ситуация обострилась, когда Ольга Камбала рассказала зрителям, что Каспар признался ей в измене, однако бывший баскетболист это заявление опровергает. Ольга сообщила, что их отношениям пришел конец и они уже давно спят в разных кроватях. "Это не любовь", - говорит Ольга.

В пылу спора Каспар начинает цитировать песню Айнара Миелавса Nedalāmā, спрашивая Ольгу, хотела бы она такого сценария отношений, но это не меняет позиции жены. Она говорит, что чувствует себя недооцененной, но ее муж считает, что он делает достаточно.

Каспар выражает желание продолжить отношения, но при этом также поясняет, что требования Ольги не соответствуют его финансовому положению. Он также считает, что жена пытается его оклеветать, и указывает, что хотел бы дать жене больше, но он не миллионер.

Ольга отвечает: "Ты Каспар Камбала, ты сможешь".

В конце последней серии Ольга за закрытыми дверями объясняет Каспару, что ей хочется больше страсти: "Я хочу таких отношений, как у Памелы Андерсон и Лиама Нисона", - объясняет она. Каспар начинает отвечать, что это невозможно, но, не успев закончить предложение, заявляет, что "все кончено".