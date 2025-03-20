Главный хит весны. Почему все обсуждают сериал "Переходный возраст"?

Главная особенность, благодаря которой все вокруг пророчат мини-сериалу всевозможные награды - это операторская и режиссерская работы.

Отличительная черта - все четыре эпизода сняты одним кадром без видимых монтажных склеек. Каждая 55-минутная серия снята непрерывным планом, что потребовало от актеров четырех месяцев интенсивных репетиций. На съёмки последнего эпизода ушло 16 попыток. При этом постановщик Фил Барантини уже снимал фильм одним дублем - "Точка кипения" 2021 года, в котором также сыграл Стивен Грэм.

Видео: Как снимали одну из сцен без склеек

Подобный приём создаёт эффект полного погружения - кажется, что зритель находится в одной комнате с героями. Причем до такой степени, что при просмотре некоторых сцен у особо впечатлительных может начаться паническая атака.

Уровень реалистичности впечатляет даже критиков. Правда, не всех. Российский кинокритик Зинаида Пронченко, например, в своём Telegram-канале написала, что "выпендрёж с одним кадром не впечатляет, а скорее наоборот". Стоит отметить, что мнение Пронченко выделяется на фоне восторженных отзывов.