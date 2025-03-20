13 марта на Netflix вышел мини-сериал "Переходный возраст". Ленту с необычным кинематографическим подходом на протяжение недели не перестают обсуждать в соцсетях. В чём ее феномен?
Главный хит весны. Почему все обсуждают сериал "Переходный возраст"?
Количество упоминаний "Переходного возраста" напоминает всеобщую прошлогоднюю помешанность на сериале "Оленёнок". Социальные сети, пресса, кинокритики, блогеры - практически каждому есть, что сказать о новом проекте Netflix.
О чём сериал?
Сюжет "Переходного возраста" (Adolescence) рассказывает о 13-летнем Джейми Миллере, роль которого исполнил Оуэн Купер, и его семье. В один день в шесть утра их мир переворачивается с ног на голову, когда Джейми арестовывают по подозрению в убийстве одноклассницы. Неужели тихий мальчик способен на подобное? Улики указывают именно на это, но даже эти доказательства не могут заставить поверить родителей в виновность родного сына.
Шоураннерами проекта выступили актер Стивен Грэм ("Большой куш", "Точка кипения", он же исполнил роль отца мальчика), Джек Торн ("Бесстыдники", "Молокососы", "Это - Англия"), а режиссёром стал Фил Барантини - он уже снимал фильм одним дублем ("Точка кипения").
Драма в четырёх актах углубляется в проблемы школьного насилия, праворадикальных субкультур и глубокого кризиса образовательной системы.
Почему фильм о 13-летнем подростке называют главной премьерой весны?
Главная особенность, благодаря которой все вокруг пророчат мини-сериалу всевозможные награды - это операторская и режиссерская работы.
Отличительная черта - все четыре эпизода сняты одним кадром без видимых монтажных склеек. Каждая 55-минутная серия снята непрерывным планом, что потребовало от актеров четырех месяцев интенсивных репетиций. На съёмки последнего эпизода ушло 16 попыток. При этом постановщик Фил Барантини уже снимал фильм одним дублем - "Точка кипения" 2021 года, в котором также сыграл Стивен Грэм.
Видео: Как снимали одну из сцен без склеек
Подобный приём создаёт эффект полного погружения - кажется, что зритель находится в одной комнате с героями. Причем до такой степени, что при просмотре некоторых сцен у особо впечатлительных может начаться паническая атака.
Уровень реалистичности впечатляет даже критиков. Правда, не всех. Российский кинокритик Зинаида Пронченко, например, в своём Telegram-канале написала, что "выпендрёж с одним кадром не впечатляет, а скорее наоборот". Стоит отметить, что мнение Пронченко выделяется на фоне восторженных отзывов.
"Мы не узнаем до самого финала, виновен подросток или нет, но мы погружаемся в атмосферу, в которой растут сегодняшние школьники, что они из себя представляют, как к ним относятся преподаватели, насколько важное значение для них играют социальные сети, где несколько букв или значков эмоджи могут подорвать их репутацию и сделать объектом для издевательств. Что мы сделали не так? - этот вопросом родители будут терзаться всю жизнь, и не важно, чем закончится судебный процесс", - поделился впечатлениями журналист "Дождя" Михаил Козырев.
"Крайне необычно построенная история. Сначала мы думаем, что это детектив или триллер. Но нет. Это психологическая драма. А под конец практически античная трагедия. Обычно в детективах те герои, о которых рассказывают авторы, обозначаются довольно условно и эпизодически. Здесь же они выведены на первый план. Посмотрел с большим интересом", - написал режиссёр Григорий Константинопольский.
"Один из лучших сериалов десятилетия. Технически безупречная страшнейшая трагедия о взрослении", - написал журналист Иван Филиппов.
Кроме технической стороны интернет восхитила игра актеров. Для 15-летнего Оуэна Купера это дебютная роль, поэтому его игра впечатлила зрителей еще больше. Хвалят и работу Стивена Грэма, раскрывшего драму отца, который хотел как лучше, но не заметил жуткие метаморфозы собственного сына.
Шоу моментально вырвалось в топ Netflix и набрало 98% "свежести" на Rotten Tomatoes. Рейтинг на IMDB составил 8,4 балла.
Видео: Трейлер сериала
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