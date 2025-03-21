Беларусь производит вооружение для будущей войны?

Белорусскому производству все еще требуется помощь с новым оборудованием, которое через фирмы-прокладки закупается в том числе в Китае. "Когда прибывает новое оборудование, вместе с ним приезжают китайские специалисты, чтобы научить правильно на нем работать. Китай не хочет работать с Россией напрямую, потому что это грозит ему санкциями, а на такой принцип сотрудничества согласен", - продолжает Владимир Жигарь.

К 2027-28 годам, согласно BelPol, белорусские предприятия смогут производить до 300 тысяч реактивных снарядов для РСЗО "Град", до 450 тысяч артиллерийских снарядов, до 100 тысяч беспилотников.

"То, что производится и планируется производиться - это не для войны в Украине, а скорее для будущего конфликта, - говорит Владимир Жигарь. - На это указывают инвестиции России в Беларусь и планы на производственную мощность. Производится то, что, увы, хорошо себя зарекомендовало в Украине, то есть на войне в центре Европы в 21 веке. К тому же мы видим, что завершение войны вряд ли даст по рукам авторитарным режимам, и это дает повод думать, что в будущем они попытаются начать войну вновь".

Латушко: Развитие военного производства помогает Лукашенко держать людей в страхе

BelPol утверждает, что Лукашенко сам предложил Путину использовать мощности белорусского машиностроения для ведения войны.