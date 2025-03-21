Как минимум 287 белорусских предприятий производят оружие для нужд России. Как устроена военная промышленность в Беларуси - в материале DW.
Беларусь производит вооружение для будущей войны?
Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская сообщила в Совете Европы о 287 белорусских предприятиях, которые производят оружие для нужд России. Цифры предоставила организация бывших силовиков BelPol. Согласно проведенному ей расследованию, результаты которого пока не были опубликованы, производственное обслуживание войны инициировал сам режим Лукашенко, что было продиктовано в том числе экономическими интересами.
Белорусские беспилотники прошли испытание в Украине
После начала полномасштабной войны в Украине Россия вложила в экономику Беларуси около полутора миллиарда долларов - такими данными располагает BelPol. Часть этих средств была израсходована на развертывание производства оружия и комплектующих - модернизацию предприятий и создание их с нуля, закупку производственных линий, обучение персонала.
"Все предприятия в ведомстве Министерства промышленности и Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК), а также порядка двух сотен коммерческих структур работают с гособоронзаказом, - говорит представитель BelPol Владимир Жигарь. - Это не значит, что каждое занято исключительно производством вооружения. БелАЗ, например, осуществляет только гальванообработку колец для реактивных снарядов калибра 122 миллиметра".
В обслуживании военных нужд России сегодня задействовано по крайней мере 287 белорусских предприятий, о чем Светлана Тихановская сообщила, выступая перед Кабинетом министров Совета Европы. В BelPol, который является первоисточником подсчетов, говорят, что это число может быть большим. До начала полномасштабной войны, по официальным данным ГВПК, комплектующие вооружений в Россию поставляли не менее 99 белорусских предприятий.
Инициативе BelPol известно, что на территории Беларуси производятся реактивные снаряды калибра 122 миллиметра для реактивной системы залпового огня "Град", артиллерийские снаряды, а также более 30 видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), многие из которых прошли испытание в Украине. "Это такие ударные БПЛА, как "Чекан" и "Миротворец", есть разведывательные беспилотники, есть просто фиксирующие по тепловому знаку, - рассказывает Владимир Жигарь. - Беларусь уже поставила в Россию около тысячи БПЛА".
Производится также широкий спектр прицелов для модернизации советской бронетанковой техники: некоторой техники, на которую рассчитаны прицелы, в Беларуси нет, что снова указывает на внешний заказ.
Кроме этого, в стране локализован полный цикл производства патронов, готовятся ящики для хранения и перевозки снарядов, шьется обмундирование. Предприятия "Интеграл" и "Планар" производят микрочипы.
Оборудование для военной промышленности закупается в том числе в Китае
Согласно BelPol, сегодня режим Лукашенко стремится к полной локализации, то есть полному циклу создания оружия на территории Беларуси. Пока локализация производства, например, БПЛА составляет 82 процента. Остальные комплектующие закупаются, как правило, в Китае и Иране, микроэлектроника - в Японии, Южной Корее, Тайване, США.
Владимир Жигарь считает, что для того уровня производства, который требуется, компетенций задействованных в Беларуси работников хватает: "Если сравнивать с высококачественным западным оружием, которое бьет с точностью до трех-четырех метров, в Беларуси берут не качеством или новаторством. Здесь участвуют в производстве оружия, которое просто бьет в ту сторону, и куда попадет, туда попадет. Возникают, правда, проблемы с созданием взрывчатых веществ. В Беларуси это направление не было развито, а производственных мощностей не хватало, и сейчас к разработке привлекли Национальную академию наук".
Белорусскому производству все еще требуется помощь с новым оборудованием, которое через фирмы-прокладки закупается в том числе в Китае. "Когда прибывает новое оборудование, вместе с ним приезжают китайские специалисты, чтобы научить правильно на нем работать. Китай не хочет работать с Россией напрямую, потому что это грозит ему санкциями, а на такой принцип сотрудничества согласен", - продолжает Владимир Жигарь.
К 2027-28 годам, согласно BelPol, белорусские предприятия смогут производить до 300 тысяч реактивных снарядов для РСЗО "Град", до 450 тысяч артиллерийских снарядов, до 100 тысяч беспилотников.
"То, что производится и планируется производиться - это не для войны в Украине, а скорее для будущего конфликта, - говорит Владимир Жигарь. - На это указывают инвестиции России в Беларусь и планы на производственную мощность. Производится то, что, увы, хорошо себя зарекомендовало в Украине, то есть на войне в центре Европы в 21 веке. К тому же мы видим, что завершение войны вряд ли даст по рукам авторитарным режимам, и это дает повод думать, что в будущем они попытаются начать войну вновь".
Латушко: Развитие военного производства помогает Лукашенко держать людей в страхе
BelPol утверждает, что Лукашенко сам предложил Путину использовать мощности белорусского машиностроения для ведения войны.
Этим белорусский диктатор делает себя незаменимым союзником Кремля и обеспечивает себе гарантии выживания - считает руководитель Народного антикризисного управления, заместитель Светланы Тихановской Павел Латушко. "Кроме того, постоянная риторика о внешней угрозе и будто бы логичное для "военного времени" развитие военного производства помогают Лукашенко оправдывать репрессии и держать людей в страхе, - объясняет политик. - А производство оружия с логистической поддержкой России укрепляют его позиции в кругу автократий и дает доступ к альтернативным рынкам и ресурсам. В конце концов, угроза дальнейшей милитаризации может быть использована как рычаг давления на Запад в вопросе смягчения санкций".
Владимир Жигарь ссылается и на экономический интерес режима, особенно актуальный во время кризиса белорусского машиностроения на основном рынке сбыта - российском. "Многие министерства бьют тревогу, потому что Китай вытесняет белорусское машиностроение из России, а в Европе оно неконкурентоспособно, - говорит эксперт. - За два месяца 2025 года МАЗ продал 15 автобусов, и так по всем направлениям. В итоге белорусская экономика все больше милитаризируется".
Белорусские демократические силы и, в частности, BelPol передают информацию о белорусской военной промышленности правительствам стран Европы и США, таким образом помогая повысить эффективность санкций. "Санкции против системообразующих предприятий летом 2024 года привели к тому, что выпуск прицелов для бронетанковой техники был остановлен на три месяца, - подытоживает Владимир Жигарь. - Мы все время призываем к ужесточению санкций и их ускорению, потому что авторитарные страны действуют быстрее, и за небольшой промежуток времени создают новые компании и фирмы-прокладки. Да, цепочка удлиняется, логистика и поставки нарушаются, режим Лукашенко получает меньше денег, но через некоторое время производство все равно продолжается".
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