Правительство Германии решило принять жесткие меры против танкера теневого флота, который Россия , несмотря на санкции , продолжает использовать для продажи нефти по всему миру. В пятницу на прошлой неделе таможня арестовала танкер Eventin, плывущий под флагом Панамы, который с середины января стоял на якоре у берегов Рюгена. Распоряжение о конфискации, изданное Главным таможенным управлением, означает, что и ветхий танкер, и около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 млн евро теперь станут собственностью Германии.

В кругах безопасности прозвучала информация, что после принятия решения Eventin сменит флаг. До этого между различными министерствами велись интенсивные дискуссии о том, как быть с танкером, следовавшим из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет. В середине января Eventin изначально дрейфовал к северу от острова Рюген из-за того, что стал неуправляемым. Из-за угрозы разлива нефти танкер отбуксировали к Засницу, где интенсивность судоходства меньше, за ним непрерывно следили береговая охрана и федеральная полиция. С конца февраля Евросоюз включил это судно в список теневого флота России.