Несмотря на санкции, Россия продолжает поставлять нефть по всему миру. Правительство Германии конфисковало танкер теневого флота РФ, включая его дорогой груз, и тем самым послало сигнал Москве, сообщает в пятницу утром издание Der Spiegel.
Правительство Германии решило принять жесткие меры против танкера теневого флота, который Россия, несмотря на санкции, продолжает использовать для продажи нефти по всему миру. В пятницу на прошлой неделе таможня арестовала танкер Eventin, плывущий под флагом Панамы, который с середины января стоял на якоре у берегов Рюгена. Распоряжение о конфискации, изданное Главным таможенным управлением, означает, что и ветхий танкер, и около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 млн евро теперь станут собственностью Германии.
В кругах безопасности прозвучала информация, что после принятия решения Eventin сменит флаг. До этого между различными министерствами велись интенсивные дискуссии о том, как быть с танкером, следовавшим из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет. В середине января Eventin изначально дрейфовал к северу от острова Рюген из-за того, что стал неуправляемым. Из-за угрозы разлива нефти танкер отбуксировали к Засницу, где интенсивность судоходства меньше, за ним непрерывно следили береговая охрана и федеральная полиция. С конца февраля Евросоюз включил это судно в список теневого флота России.
С целым флотом танкеров Москва продолжает продавать нефть по всему миру за миллиарды евро, в основном с помощью устаревших судов, идущих под флагами других стран. После включения Eventin в список теневого флота правительство Германии решило конфисковать судно, а не позволить ему плыть. Согласно информации, предоставленной Госканцелярией и МИДом,
эти необыкновенно жесткие действия рассчитаны как сигнал России
о том, что Германия не собирается равнодушно смотреть, как по Балтийскому морю транзитом перевозится российская нефть.
Власти теперь планируют, как и где можно было бы безопасно откачивать сырую нефть из баков Eventin и что будет с кораблем. Правительство федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания хочет вскоре избавиться от танкера из-за обеспокоенности его негативным воздействием на окружающую среду и туризм. Министерство финансов, ответственное за таможню, не пожелало комментировать этот вопрос из-за "еще находящихся в процессе таможенных мер или нынешней ситуации с безопасностью".
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