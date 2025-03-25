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"Пугачева будет и в этом году": Макаревич, Козловский, Хаматова и другие в Юрмале

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Юлия Лочмеле, директор компании Art Forte
Юлия Лочмеле, директор компании Art Forte Фото: Gints Bāliņš/TVNET

Продюсерская компания Art Forte свое 20-летие в этом году отмечает громкими проектами. Директор компании Юлия Лочмеле обещает невероятный наплыв знаменитостей и их многочисленных друзей со всего мира в Юрмалу. TVNET+ смог расспросить организаторов о гостях из Израиля и приезде Пугачевой.

Одним из самых знаковых проектов для компании Art Forte является летнее выступление в Юрмале выдающейся латвийской оперной певицы Элины Гаранчи.

Элина Гаранча вместе с сопрано из Румынии Юлией Марией Дан и лирическим тенором австралийско-китайского происхождения Канг Вангом поднимутся на сцену концертного зала "Дзинтари" 29 июня, этот проект поддерживает Юрмальская дума.

Видео: интервью с Юлией Лочмеле (фрагмент)
 

"Очень тяжело держать уровень проектов. При этом у нас нет, конечно, той поддержки, которая была до ковида и до войны...

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