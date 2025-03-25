"Пугачева будет и в этом году": Макаревич, Козловский, Хаматова и другие в Юрмале

Продюсерская компания Art Forte свое 20-летие в этом году отмечает громкими проектами. Директор компании Юлия Лочмеле обещает невероятный наплыв знаменитостей и их многочисленных друзей со всего мира в Юрмалу. TVNET+ смог расспросить организаторов о гостях из Израиля и приезде Пугачевой.