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Фото латвийской певицы попало в предвыборную газету. Она возмущена

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Фото статьи
Фото: instagram.com/katrinadimanta/ekrānuzņēmums

Певица Катрина Диманта выразила в социальных сетях возмущение тем, что ее фотография без разрешения была опубликована на первой полосе  предвыборной газеты Ķekavas Novadam.

Катрина Диманта показала фото газеты со своим портретом в соцсетях, возмутившись произволом. Подписчики ее подержали и предложили обратиться к издателям, допустившим такое самоуправство. Сама Катрина в комментариях сказала, что так и сделала и попросила издателей газеты отозвать публикацию. 

Она заявила, что не имеет никакого отношения к местной партии и вообще не является кандидатом ни от одной политической силы, хотя кто-то пытается создать такое впечатление.  

Некоторые почитатели посоветовали певице обратиться в суд и потребовать компенсации.

Катрина Диманта участвовала в шоу "Война хоров" вместе с "Розовым хором из Балдоне",

что сопровождалось небольшим скандалом - после "вылета" из дальнейшего участия, ей не дали сказать теплые слова поклонникам и хору. 

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