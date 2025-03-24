Певица Катрина Диманта выразила в социальных сетях возмущение тем, что ее фотография без разрешения была опубликована на первой полосе предвыборной газеты Ķekavas Novadam.
Фото латвийской певицы попало в предвыборную газету. Она возмущена
Катрина Диманта показала фото газеты со своим портретом в соцсетях, возмутившись произволом. Подписчики ее подержали и предложили обратиться к издателям, допустившим такое самоуправство. Сама Катрина в комментариях сказала, что так и сделала и попросила издателей газеты отозвать публикацию.
Она заявила, что не имеет никакого отношения к местной партии и вообще не является кандидатом ни от одной политической силы, хотя кто-то пытается создать такое впечатление.
Некоторые почитатели посоветовали певице обратиться в суд и потребовать компенсации.
Катрина Диманта участвовала в шоу "Война хоров" вместе с "Розовым хором из Балдоне",
что сопровождалось небольшим скандалом - после "вылета" из дальнейшего участия, ей не дали сказать теплые слова поклонникам и хору.
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