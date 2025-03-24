Фото латвийской певицы попало в предвыборную газету. Она возмущена

Катрина Диманта показала фото газеты со своим портретом в соцсетях, возмутившись произволом. Подписчики ее подержали и предложили обратиться к издателям, допустившим такое самоуправство. Сама Катрина в комментариях сказала, что так и сделала и попросила издателей газеты отозвать публикацию.



Она заявила, что не имеет никакого отношения к местной партии и вообще не является кандидатом ни от одной политической силы, хотя кто-то пытается создать такое впечатление.



Некоторые почитатели посоветовали певице обратиться в суд и потребовать компенсации.