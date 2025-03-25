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"Ужасная авария". Передача раскрыла подробности ДТП в Инциемсе

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Разбитое лобовое стекло автомобиля. Иллюстративное фото
Разбитое лобовое стекло автомобиля. Иллюстративное фото Фото: sergios/Shutterstock

Вечером в субботу, когда приближался закат, водитель потерял контроль над транспортным средством и врезался в деревья. Попавшая в аварию прямо у границы Инциемса машина частично заблокировала проезжую часть, вызвав проблемы с движением. Местным жителям пришлось считаться с осложненным передвижением на данном участке дороги на протяжении нескольких часов, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Путь разбитой как спереди, так и по бокам машины закончился у одной из лип на аллее.

Передача Degpunktā встретила на месте происшествия женщину, родственник которой спустя некоторое время после аварии проезжал мимо.

"Мой зять сказал, что ужасная авария", - рассказала женщина.

Сначала автомобиль из кювета вытащили спасатели. Проживающий неподалеку мужчина видел, как машину увозят с места происшествия.

Расследование по этому делу еще продолжается.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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