Вечером в субботу, когда приближался закат, водитель потерял контроль над транспортным средством и врезался в деревья. Попавшая в аварию прямо у границы Инциемса машина частично заблокировала проезжую часть, вызвав проблемы с движением. Местным жителям пришлось считаться с осложненным передвижением на данном участке дороги на протяжении нескольких часов, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
"Ужасная авария". Передача раскрыла подробности ДТП в Инциемсе
Путь разбитой как спереди, так и по бокам машины закончился у одной из лип на аллее.
Передача Degpunktā встретила на месте происшествия женщину, родственник которой спустя некоторое время после аварии проезжал мимо.
"Мой зять сказал, что ужасная авария", - рассказала женщина.
Сначала автомобиль из кювета вытащили спасатели. Проживающий неподалеку мужчина видел, как машину увозят с места происшествия.
Расследование по этому делу еще продолжается.
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