"Ужасная авария". Передача раскрыла подробности ДТП в Инциемсе

Путь разбитой как спереди, так и по бокам машины закончился у одной из лип на аллее.

Передача Degpunktā встретила на месте происшествия женщину, родственник которой спустя некоторое время после аварии проезжал мимо.

"Мой зять сказал, что ужасная авария", - рассказала женщина.

Сначала автомобиль из кювета вытащили спасатели. Проживающий неподалеку мужчина видел, как машину увозят с места происшествия.

Расследование по этому делу еще продолжается.

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