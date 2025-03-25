В больницы помещены еще двое детей, у которых обнаружена энтерогеморрагическая инфекция Escherichia coli (EHEC), сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Клубника не при чем: SPKC об опасной инфекции
Во вторник SPKC получил эту информацию от Детской клинической университетской больницы.
На данный момент зарегистрировано 12 случаев заболевания: у десяти детей и двух взрослых в Риге, Адажском, Сигулдском, Южнокурземском и Саласпилсском краях.
Как подтвердили агентству LETA в больнице, один ребенок сейчас помещен в реанимацию, еще девять лечатся в других отделениях стационара. Состояние здоровья всех пациентов стабильное, отметили в больнице.
Эпидемиологи SPKC работают с дошкольными образовательными учреждениями, в которых зарегистрированы больные, выясняя причины отсутствия детей, а также организуют лабораторное обследование детей и контактных лиц, страдающих симптомами острой кишечной инфекции.
Начато общение и с семейными врачами, под наблюдением которых находятся дети с симптомами острой кишечной инфекции. SPKC призывает вести усиленное наблюдение за состоянием здоровья пациентов в динамике, так как оно может ухудшиться позже.
Кроме того, продолжается работа с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD): ведутся проверки в местах приготовления еды в дошкольных учреждениях, выясняется состояние здоровья работников и причины их отсутствия на рабочем месте.
Параллельно ведутся углубленные опросы родителей детей с использованием расширенной анкеты с целью исключить другие общие факторы риска.
PVD сообщила агентству LETA, что результаты проверок в учебных заведениях в связи со случаями заражения кишечной палочкой, вырабатывающей шига-токсин (веротоксин), будут готовы не ранее чем через неделю, так как могут потребоваться дополнительные тесты.
На основании предоставленной SPKC информации PVD провела проверки в нескольких дошкольных образовательных учреждениях в Риге и одном дошкольном учреждении в Саласпилсе, в которых зарегистрированы случаи заражения детей кишечной палочкой.
В службе добавили, что первоначально представленная информация свидетельствует о том, что в каждом образовательном учреждении заболел один ребенок, за исключением одного учреждения, в котором заболели двое детей, поэтому пока каждый из этих случаев расследуется отдельно. Кроме того, ассортимент продуктов питания, в том числе свежих фруктов и овощей, которые заболевшие употребляли в пищу, отличается, поэтому сейчас невозможно сделать вывод, что именно привело к заболеванию.
PVD напоминает, что эпидемиологическое расследование для выяснения причин заболеваний проводит SPKC, а также призывает доверять распространяемой центром информации и критически оценивать различные предположения, например, в родительских чатах.
SPKC подчеркивает, что не предоставлял информации о возможной причастности каких-либо конкретных продуктов к этим случаям заболевания и отрицает прозвучавшие в родительских чатах слухи о связи инфекции с импортной клубникой.
До сих пор PVD провела расследование в блоке питания Рижского 170-го дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), в Рижском 104-м ДОУ, в ДОУ Laismiņa, в Рижском 132-м ДОУ, в ДОУ Dardedze, а также в блоке питания столичного детско-юношеского центра Auseklis и ряде других учреждений в Риге и Саласпилсе.
PVD проводит проверки в блоках питания образовательных учреждений, выясняет поставщиков продуктов питания и берет пробы для лабораторных исследований. Всего в учреждениях взято 23 пробы различных продуктов питания на наличие EHEC и 55 мазков с поверхностей для оценки эффективности мероприятий по чистке и обеззараживанию поверхностей, оборудования и инвентаря, соприкасающихся с продовольствием, и рук работников.
Ранее сообщалось, что информация, полученная в ходе первичного эпидемиологического расследования, не свидетельствует о том, что распространение инфекции связано с каким-то конкретным учреждением. Источник инфекции еще не выявлен.
Как пояснили в SPKC, кишечные палочки Escherichia coli являются частью нормальной бактериальной микрофлоры человека и обычно безвредны. Однако существуют особые штаммы кишечной палочки, которые могут вырабатывать токсины и вызывать серьезные заболевания. Такие штаммы продуцируют шига-токсин (веротоксин), который вызывает кровавую диарею, приводящую в отдельных случаях к острой почечной недостаточности.
Основным источником этих штаммов являются травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животного или человека с фекалиями. Человек может заразиться, употребляя зараженную пищу, недостаточно термически обработанную говядину, некипяченое молоко, немытые или необработанные фрукты и овощи. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.
Как отмечает SPKC, хотя источник инфекции пока не установлен, люди могут предпринять простые меры для предотвращения заражения.
SPKC напоминает о важности правильной термической обработки пищи, мытья под проточной водой фруктов и овощей, особенно тех, которые не будут подвергаться термической обработке. При появлении симптомов инфекции, таких как схваткообразные боли в животе или диарея с кровью, следует немедленно обратиться к врачу.
В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 42 случая этой инфекции, в этом году - 18. По данным SPKC, в среднем за месяц регистрируется от четырех до пяти случаев заболевания.
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