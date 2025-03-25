"Идеальные союзники". Госсекретарь США Марко Рубио хвалит страны Балтии

Рубио на встрече похвалил сотрудничество стран Балтии и особенно их вклад в оборону. Как известно, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы страны НАТО вкладывали в оборону до 5% от внутреннего валового продукта, и страны Балтии активно продвигаются к достижению этой цели.

В передаче телеканала TV3 TV3 Ziņas министр иностранных дел Латвии Байба Браже призналась, что прошли ценные переговоры.

Рубио оценил страны Балтии как "идеальных союзников" и подтвердил свою поддержку региону. Обсуждены возможности дальнейшего сотрудничества региона в сферах обороны и безопасности, а также обсуждены переговоры по перемирию.

Во время встречи Рубио также повторно получил приглашение посетить Балтию.

Браже после встречи с Рубио в беседе с LSM подчеркнула, что на встрече прозвучало полное подтверждение о стратегическом партнерстве, как со стороны Балтии, так и со стороны США.

Great meeting in Washington D.C. with 🇺🇸 Secretary Marco Rubio.



Latvia, Baltic States and the United States are perfect allies - and we will build an even stronger security and economic partnership. 🇱🇻🇺🇸 🇪🇪🇱🇹 pic.twitter.com/Cle1YFf5cD — Baiba Braže (@Braze_Baiba) March 25, 2025

TVNET уже сообщал, что Браже в понедельник и вторник находится с рабочим визитом в Вашингтоне, где встретилась не только с Рубио, но и с представителями администрации США и конгресса США.

Визит проходит по приглашению Рубио.

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