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"Идеальные союзники". Госсекретарь США Марко Рубио хвалит страны Балтии

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Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Фото: Rod Lamkey/AP

В Вашингтоне завершилась встреча министров иностранных дел стран Балтии с госсекретарем США Марко Рубио. На встрече обсуждались как важные для безопасности стран Балтии вопросы, так и война России в Украине, пишет латвийское общественное СМИ (LSM).

Рубио на встрече похвалил сотрудничество стран Балтии и особенно их вклад в оборону. Как известно, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы страны НАТО вкладывали в оборону до 5% от внутреннего валового продукта, и страны Балтии активно продвигаются к достижению этой цели.

В передаче телеканала TV3 TV3 Ziņas министр иностранных дел Латвии Байба Браже призналась, что прошли ценные переговоры.

Рубио оценил страны Балтии как "идеальных союзников" и подтвердил свою поддержку региону. Обсуждены возможности дальнейшего сотрудничества региона в сферах обороны и безопасности, а также обсуждены переговоры по перемирию.

Во время встречи Рубио также повторно получил приглашение посетить Балтию.

Браже после встречи с Рубио в беседе с LSM подчеркнула, что на встрече прозвучало полное подтверждение о стратегическом партнерстве, как со стороны Балтии, так и со стороны США.

TVNET уже сообщал, что Браже в понедельник и вторник находится с рабочим визитом в Вашингтоне, где встретилась не только с Рубио, но и с представителями администрации США и конгресса США.

Визит проходит по приглашению Рубио.

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