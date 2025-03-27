Украинский блогер София Стужук (Левданская), ныне живущая в Латвии, 25 марта родила пятого ребенка. Об этом она сообщила в соцсетях.
Видео, фото ⟩ София Стужук родила пятого ребенка
"Смотрю это видео и снова рыдаю. Господи, какая же невероятная цена новой жизни. Вчера в 16:30 нас стало на одного больше. Благодарим всех за поздравления", - написала София под видео.
Блогер рожала дома в надувном бассейне. Весь процесс она записала в реальном времени. Кадрами родов София поделилась со своими подписчиками.
"Мы тебя очень ждали", - написала Стужук в своем Telegram-канале.
Пол малыша не сообщается.
Напомним, отцом пятого ребенка Софии является ее супруг из Латвии Антон Левданский, за которого она вышла замуж в 2023 году. В том же году она родила девочку Василису.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!