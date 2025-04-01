Украинский блогер София Стужук (29), проживающая в Латвии с начала войны, стала матерью пятого ребенка. Она рассказала, сколько стоит проживание ее семьи в Латвии.
Для абонентов
Латвия - маленькая и дорогая страна? Мнение Софии Стужук, матери пятерых детей
Имя Стужук впервые появилось в латвийских СМИ в октябре 2020 года, когда ее муж, украинский инфлюенсер и любитель фитнеса Дмитрий Стужук, умер от осложнений, вызванных Covid-19.
Вскоре после этого блогер приехала в Ригу, движимая любовью. Это совпало с началом войны. "Я благодарна этой стране за возможность находиться здесь и чувствовать себя относительно комфортно. Но я не чувствую, что это мой дом..."
Хотя София живет здесь уже три года и родила здесь своего пятого ребенка, она все чаще говорит о переезде, рассказывая о том, чего, по ее мнению, не хватает в Латвии.