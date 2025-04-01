Латвия - маленькая и дорогая страна? Мнение Софии Стужук, матери пятерых детей

Имя Стужук впервые появилось в латвийских СМИ в октябре 2020 года, когда ее муж, украинский инфлюенсер и любитель фитнеса Дмитрий Стужук, умер от осложнений, вызванных Covid-19.

Вскоре после этого блогер приехала в Ригу, движимая любовью. Это совпало с началом войны. "Я благодарна этой стране за возможность находиться здесь и чувствовать себя относительно комфортно. Но я не чувствую, что это мой дом..."

Хотя София живет здесь уже три года и родила здесь своего пятого ребенка, она все чаще говорит о переезде, рассказывая о том, чего, по ее мнению, не хватает в Латвии.

Стужук подсчитала, что ее жизнь здесь стоит минимум 20 000 евро, что составляет...