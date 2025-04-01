На полигоне в Пабраде (Литва) были обнаружены тела трех погибших американских военнослужащих, находившихся внутри затонувшей в болоте бронированной машины. Поиски четвертого солдата продолжаются.
ВИДЕО ⟩ Гибель солдат в Литве: раскрыты подробности подъема бронемашины M88 из болота
Как сообщает телепрограмма TV3 Ziņas телеканала TV3, операция по подъему бронированной машины продолжалась примерно два часа. В ней были задействованы две идентичные машины M88 Hercules и бульдозеры. Бронетехника была обнаружена в болоте лежащей на боку.
"Машина поднята. Сейчас я не могу комментировать конкретные действия, предпринимаемые участвующими должностными лицами и военнослужащими, поскольку это чувствительный вопрос. Однако Генеральная прокуратура Литвы уже сообщила, что начато досудебное расследование с целью установления причин гибели военнослужащих", - рассказал подполковник Ашрюс Буйкус, офицер литовской армии и руководитель спасательной операции.
Известно, что погибшие солдаты служили в 1-й бригаде 3-й пехотной дивизии армии США. Они были направлены в Литву в рамках операции Atlantic Resolve, но их постоянное место службы находилось в штате Джорджия, США.
"До последнего мы надеялись, что худший сценарий не подтвердится. Трудно даже представить себе невыносимую боль близких этих солдат. Хотя нас разделяют тысячи километров, в мыслях и молитвах мы вместе с вами", - заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.
Галерея: Поисково-спасательная операция на полигоне Пабраде
Ранее сообщалось, что эвакуационная бронемашина M88 Hercules с четырьмя американскими солдатами на борту пропала во вторник во время учений на полигоне Пабраде. В среду было установлено, что машина затонула в болотистой местности на глубине пяти метров.
Подъем машины был осуществлен в понедельник утром в рамках масштабной спасательной операции, в которой участвовали военнослужащие Литвы, США и Польши, а также специалисты различных литовских служб. До этого момента литовские официальные лица не сообщали, были ли находившиеся в машине американские солдаты живы или погибли. Министр обороны Довиле Шакалене подчеркнула, что первыми информацию о судьбе четырех пропавших военных получат их родственники и между сторонами достигнута договоренность, согласно которой детальную официальную информацию первой опубликует американская сторона.
Видео: Новостной сюжет TV3
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