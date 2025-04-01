ВИДЕО Гибель солдат в Литве: раскрыты подробности подъема бронемашины M88 из болота

Как сообщает телепрограмма TV3 Ziņas телеканала TV3, операция по подъему бронированной машины продолжалась примерно два часа. В ней были задействованы две идентичные машины M88 Hercules и бульдозеры. Бронетехника была обнаружена в болоте лежащей на боку.

"Машина поднята. Сейчас я не могу комментировать конкретные действия, предпринимаемые участвующими должностными лицами и военнослужащими, поскольку это чувствительный вопрос. Однако Генеральная прокуратура Литвы уже сообщила, что начато досудебное расследование с целью установления причин гибели военнослужащих", - рассказал подполковник Ашрюс Буйкус, офицер литовской армии и руководитель спасательной операции.

Известно, что погибшие солдаты служили в 1-й бригаде 3-й пехотной дивизии армии США. Они были направлены в Литву в рамках операции Atlantic Resolve, но их постоянное место службы находилось в штате Джорджия, США.