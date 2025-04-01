В понедельник, 31 марта, состоялось заседание рабочей группы по снижению административной нагрузки, на котором были согласованы первые направления, где планируется упростить бюрократические процедуры. Улучшения предполагается достичь за счет более активного обмена данными между государственными учреждениями - это позволит снизить объем информации, которую необходимо запрашивать у жителей и предпринимателей. Также будет упрощен процесс получения различных услуг и взаимодействие госструктур с клиентами - включая корреспонденцию.
Согласовано: сократить объем информации, которую запрашивают у жителей и бизнеса
Участники заседания единодушно отметили: решения предстоит найти и по другим проблемным вопросам. Об этом сообщает пресс-секретарь Кабинета министров Санта Жиргенсоне.
Руководитель рабочей группы, директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс подчеркнул:
"Наша цель - сделать государственные услуги более доступными как для жителей, так и для бизнеса. Мы хотим упростить повседневность общества, а не усложнять ее. Уже сейчас видим целый ряд процессов, которые можно упорядочить без привлечения дополнительных ресурсов - достаточно просто взяться за дело. Именно поэтому я пригласил к участию в этой работе тех, кто действительно заинтересован в переменах. Благодарю коллег из госуправления, представителей предпринимателей и НПО, которые помогают видеть реальные проблемы и предлагают конкретные решения".
В ходе заседания представители министерств, бизнеса и неправительственных организаций договорились, в частности, упростить порядок обязательных медицинских осмотров (ОМО). Там, где сотрудники работают с продуктами питания или в помещениях с детьми и молодежью (например, во время учебной практики или в качестве волонтеров), текущая частота ОМО может быть сохранена. Однако в целом периодичность медосмотров будет пересмотрена и сокращена, что снизит нагрузку как на работодателей, так и на работников.
Также достигнута договоренность о том, что один из этапов процедуры получения статуса инвалидности для детей будет упрощен - в тех случаях, когда соответствующее заключение уже дано специалистом Детской клинической университетской больницы.
Рабочая группа также постановила: нужно поощрять более широкое использование электронных услуг, в том числе e-адреса, со стороны компаний. Если организация уже получает письма и уведомления в e-адресе, то те же сообщения больше не будут дублироваться в бумажном виде и рассылаться по почте.
Планируется расширить круг пользователей e-адреса: компании, которыми управляют исключительно иностранные граждане, смогут активировать и использовать e-адрес через уполномоченное лицо.
Определен и ряд процессов, которые необходимо упростить для более эффективного использования средств фондов ЕС при поддержке финансового института ALTUM. В частности, будет оптимизировано содержание соответствующих нормативных актов, стандартизированы формы заявлений и разработаны единые шаблоны, а также - по возможности - максимально использовать уже имеющиеся в распоряжении государственных учреждений данные не только на этапе подачи заявки, но и в процессе реализации проекта. Это позволит снизить частоту требований по отчетности.
Кроме того, участники договорились ввести статус "надежного предприятия или учреждения" - для таких организаций предусматриваются дополнительные послабления и более простые требования при выполнении проектов.
Еще одной общей договоренностью стали меры по улучшению общего порядка информационного обмена. Принцип: государственные учреждения должны запрашивать у граждан и компаний любую информацию только один раз. Если физическое или юридическое лицо уже представило какие-либо данные в одно учреждение, они не должны повторно предоставляться в другое - при необходимости госструктуры обязаны делиться данными между собой.
Рабочая группа решила до следующей встречи ознакомиться с дополнительными предложениями, полученными от Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK), чтобы уже на совещании 7 апреля определить те инициативы, которые следует реализовать в первую очередь.
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