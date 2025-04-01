Согласовано: сократить объем информации, которую запрашивают у жителей и бизнеса

Также достигнута договоренность о том, что один из этапов процедуры получения статуса инвалидности для детей будет упрощен - в тех случаях, когда соответствующее заключение уже дано специалистом Детской клинической университетской больницы.

Рабочая группа также постановила: нужно поощрять более широкое использование электронных услуг, в том числе e-адреса, со стороны компаний. Если организация уже получает письма и уведомления в e-адресе, то те же сообщения больше не будут дублироваться в бумажном виде и рассылаться по почте.

Планируется расширить круг пользователей e-адреса: компании, которыми управляют исключительно иностранные граждане, смогут активировать и использовать e-адрес через уполномоченное лицо.

Определен и ряд процессов, которые необходимо упростить для более эффективного использования средств фондов ЕС при поддержке финансового института ALTUM. В частности, будет оптимизировано содержание соответствующих нормативных актов, стандартизированы формы заявлений и разработаны единые шаблоны, а также - по возможности - максимально использовать уже имеющиеся в распоряжении государственных учреждений данные не только на этапе подачи заявки, но и в процессе реализации проекта. Это позволит снизить частоту требований по отчетности.

Кроме того, участники договорились ввести статус "надежного предприятия или учреждения" - для таких организаций предусматриваются дополнительные послабления и более простые требования при выполнении проектов.

Еще одной общей договоренностью стали меры по улучшению общего порядка информационного обмена. Принцип: государственные учреждения должны запрашивать у граждан и компаний любую информацию только один раз. Если физическое или юридическое лицо уже представило какие-либо данные в одно учреждение, они не должны повторно предоставляться в другое - при необходимости госструктуры обязаны делиться данными между собой.

Рабочая группа решила до следующей встречи ознакомиться с дополнительными предложениями, полученными от Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK), чтобы уже на совещании 7 апреля определить те инициативы, которые следует реализовать в первую очередь.

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