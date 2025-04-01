По ее словам, общее число краж в магазинах стабильно остается высоким, и только в сети Elvi, работающей по франшизе, ежегодно фиксируются убытки на миллионы евро.

Вартукаптейне признает, что в каком-то смысле предлагаемые изменения в законодательстве можно оценить позитивно - ведь они позволят быстрее рассматривать дела. Однако, с другой стороны, может сложиться опасное ощущение безнаказанности:

"Чтобы украсть продуктов на сумму 500 евро, нужно полностью набить тележку - а это случается нечасто. Но неправильно было бы допустить, чтобы люди избегали уголовной ответственности и вместо этого получали только административный штраф".

Она подчеркивает, что речь идет не о пенсионерах, укравших буханку хлеба, а о молодежных группах, которые целенаправленно набивают рюкзаки товарами, общая стоимость которых просто не дотягивает до 500 евро.

Ранее сообщалось, что руководство Государственной полиции Латвии заявило: возможно, стоит декриминализировать мелкие кражи, заменив уголовную ответственность другими формами наказания. Тема декриминализации мелких хищений обсуждается и в Совете по предотвращению преступности.