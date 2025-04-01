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Elvi: Торговцы обеспокоены инициативой отменить уголовную ответственность за мелкие кражи (1)

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Магазинная кража. Иллюстративное фото
Магазинная кража. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Ритейлеры с большой тревогой следят за законодательной инициативой, согласно которой уголовная ответственность будет применяться только за кражи на сумму свыше 500 евро. Об этом в интервью агентству LETA заявила член правления SIA Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне.

По ее словам, общее число краж в магазинах стабильно остается высоким, и только в сети Elvi, работающей по франшизе, ежегодно фиксируются убытки на миллионы евро.

Вартукаптейне признает, что в каком-то смысле предлагаемые изменения в законодательстве можно оценить позитивно - ведь они позволят быстрее рассматривать дела. Однако, с другой стороны, может сложиться опасное ощущение безнаказанности:

"Чтобы украсть продуктов на сумму 500 евро, нужно полностью набить тележку - а это случается нечасто. Но неправильно было бы допустить, чтобы люди избегали уголовной ответственности и вместо этого получали только административный штраф".

Она подчеркивает, что речь идет не о пенсионерах, укравших буханку хлеба, а о молодежных группах, которые целенаправленно набивают рюкзаки товарами, общая стоимость которых просто не дотягивает до 500 евро.

Ранее сообщалось, что руководство Государственной полиции Латвии заявило: возможно, стоит декриминализировать мелкие кражи, заменив уголовную ответственность другими формами наказания. Тема декриминализации мелких хищений обсуждается и в Совете по предотвращению преступности.

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс ранее отмечал, что рост таких правонарушений связан с уровнем благосостояния населения и необходимо искать решения, включая упрощение процесса расследования. Учитывая затраты государства на расследование и последующий процесс взыскания штрафов, в случаях, когда денежный штраф взыскать невозможно, нарушителям можно было бы назначать общественные работы, даже если речь идет об административных правонарушениях.

В 2023 году в Латвии было зарегистрировано 11 024 кражи, мошенничества и присвоения в небольшом объеме, что на 1684 случая больше, чем в предыдущем году.

Согласно Уголовному закону, за такие преступления предусмотрено наказание: лишение свободы на срок до одного года, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

В 2023 году оборот группы SIA Elvi Latvija составил 5,48 миллиона евро, что на 5% больше, чем годом ранее. Прибыль за тот же период составила 116,3 тысячи евро, увеличившись на 6,7% по сравнению с предыдущим годом.

Компания Elvi выступает держателем и представителем франшизы, под которой в основном работают магазины в регионах Латвии.

SIA Elvi Latvija зарегистрирована в 2010 году, ее уставный капитал - 1 002 820 евро.

Собственники компании:

  • SIA Fortis VM (66,88%),
  • Имантс Рендениекс (33,05%),
  • SIA Realto Capital (0,07%), единственным владельцем которого является Алвис Красовскис.

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