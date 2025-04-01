Объявлен дополнительный концерт Максима Галкина в Юрмале

Концерты Максима Галкина по праву можно считать хорошей летней традицией. Уже несколько сезонов артист дает серию аншлаговых выступлений в разных городах Латвии, неизменно собирая полные залы и добавляя в гастрольный график все новые площадки.

В этом году к привычному списку добавился концерт в Елгаве, правда, билетов на него уже почти не осталось. Полностью распроданы концерт в Резекне и два концерта в Цесисе.

На первое выступление в зале "Дзинтари" остались лишь считаные билеты, поэтому организаторы объявляют дополнительный концерт 8 августа. Также встретиться с артистом этим летом можно на концертах в Лиепае 6 августа, в Рое 9 августа и в Даугавпилсе 12 августа.

"Максим Галкин - не просто артист, он - жанр, - написано в описании к мероприятию. - Максима можно сравнить только с ним самим, потому что выступление каждого артиста уникально. Он точно знает, чего хочет зритель, и всегда доносит это тонко и умело. Его шутки всегда актуальны, а общение с аудиторией напоминает задушевную беседу со старыми друзьями".

Вот уже более двадцати лет лучшая рецензия его таланта - "Все билеты проданы!".

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