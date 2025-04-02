Министры обороны Эстонии и Литвы выступили против вывода войск союзников из стран Балтии, опасаясь роста угрозы со стороны России после начала переговоров о перемирии в Украине. На этом фоне регион готовится к использованию противопехотных мин. Почему об этом молчит министр обороны Латвии, к кому обращаются его коллеги из Эстонии и Литвы, есть ли смысл в противопехотных минах на границах с РФ Rus.Postimees рассказал латвийский генерал.