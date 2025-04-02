Слепаков возвращается в Юрмалу с концертом в рамках Laima Rendezvous Jūrmala

Это будет первое выступление артиста с сольной программой в Латвии после перерыва — последний раз он радовал юрмальскую публику летом 2023 года. Впервые же в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Слепаков выступил в 2018 году — и с тех пор навсегда остался в сердцах зрителей. Сейчас артист проживает в Израиле и с особым воодушевлением возвращается в Юрмалу, где его неизменно встречают с теплом и искренними аплодисментами.

"Я с нетерпением жду встречи с юрмальской публикой. С этой сценой и этим городом у меня связаны самые светлые воспоминания — здесь особая атмосфера, интеллигентная аудитория и, конечно, неповторимая морская аура. Мой концерт будет очень личным — о жизни, о том, что действительно важно, с обязательной долей самоиронии. Мы поговорим на темы, которые волнуют каждого", - отмечает Семён Слепаков.





Семен Слепаков. Фото: Пресс-фото

Лайма Вайкуле, муза фестиваля, также поделилась своими эмоциями: