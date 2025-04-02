Организаторы фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025 с радостью сообщают: в программе этого года особое место отведено выступлению великолепного музыканта, поэта и мастера интеллектуального юмора — Семёна Слепакова. Его сольный концерт состоится в субботу, 26 июля, на сцене легендарного концертного зала "Дзинтари".
Слепаков возвращается в Юрмалу с концертом в рамках Laima Rendezvous Jūrmala
Это будет первое выступление артиста с сольной программой в Латвии после перерыва — последний раз он радовал юрмальскую публику летом 2023 года. Впервые же в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Слепаков выступил в 2018 году — и с тех пор навсегда остался в сердцах зрителей. Сейчас артист проживает в Израиле и с особым воодушевлением возвращается в Юрмалу, где его неизменно встречают с теплом и искренними аплодисментами.
"Я с нетерпением жду встречи с юрмальской публикой. С этой сценой и этим городом у меня связаны самые светлые воспоминания — здесь особая атмосфера, интеллигентная аудитория и, конечно, неповторимая морская аура. Мой концерт будет очень личным — о жизни, о том, что действительно важно, с обязательной долей самоиронии. Мы поговорим на темы, которые волнуют каждого", - отмечает Семён Слепаков.
Лайма Вайкуле, муза фестиваля, также поделилась своими эмоциями:
"Семён — это особый артист. Его юмор тонкий, песни — честные, ироничные и очень человечные. Я счастлива, что он снова с нами и выступит с сольной программой. Уверена, этот вечер станет одним из самых ярких моментов фестиваля".
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala пройдёт с 25 по 27 июля в концертном зале "Дзинтари" и по праву считается одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета. Начиная с 2015 года, он ежегодно собирает на одной сцене звёзд из Латвии и всего мира, представляя слушателям широкий спектр музыкальных жанров. Все выступления проходят в сопровождении живого оркестра, создавая атмосферу искренности, вдохновения и высочайшего артистического уровня.
Билеты на Laima Rendezvous Jūrmala 2025 уже доступны в сети Biļešu Serviss. Владельцам VIP-билетов предоставляются эксклюзивные привилегии, включая доступ к закрытым afterparty с участием артистов фестиваля. Подробная информация по телефону: +371 26645333.
До встречи в "Дзинтари" — на самом главном музыкальном событии этого лета!
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