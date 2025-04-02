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Бельгийский кинофестиваль отменил показ фильма "Русские на войне"

Кинотеатр. Иллюстративное фото.
Кинотеатр. Иллюстративное фото. Фото: Derks24/Pixabay.com

Бельгийский кинофестиваль DOCVILLE по просьбе посольства Украины отменил показ пропагандистского фильма Анастасии Трофимовой "Русские на войне", сообщает портал "Медуза". 

В заявлении, опубликованном оргкомитетом DOCVILLE, говорится, что фильм Трофимовой, которая ранее сотрудничала с пропагандистскими российскими телеканалами, был отобран для показа, так как фестиваль хотел предложить своим зрителям "широкий взгляд на мир".

Организаторы фестиваля заметили, что ранее публичная критика их не останавливала. Но в этом случае было принято решение отказаться от показа "из-за огромного уважения к населению Украины и конкретной просьбы украинского посольства".

Ранее на фестивале был отменен показ фильма Not In My Country о протестах против проекта добычи лития в Ядарской долине в Сербии.

"Медуза" указывает, что DOCVILLE - это крупнейший в Бельгии фестиваль документального кино. В 2025 году он проводится в городе Лёвен в 21-й раз. Оргкомитет фестиваля отмечал, что никогда ранее показы фильмов не отменялись.

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