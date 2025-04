Бельгийский кинофестиваль отменил показ фильма "Русские на войне"

В заявлении, опубликованном оргкомитетом DOCVILLE, говорится, что фильм Трофимовой, которая ранее сотрудничала с пропагандистскими российскими телеканалами, был отобран для показа, так как фестиваль хотел предложить своим зрителям "широкий взгляд на мир".



Организаторы фестиваля заметили, что ранее публичная критика их не останавливала. Но в этом случае было принято решение отказаться от показа "из-за огромного уважения к населению Украины и конкретной просьбы украинского посольства".



Ранее на фестивале был отменен показ фильма Not In My Country о протестах против проекта добычи лития в Ядарской долине в Сербии.



"Медуза" указывает, что DOCVILLE - это крупнейший в Бельгии фестиваль документального кино. В 2025 году он проводится в городе Лёвен в 21-й раз. Оргкомитет фестиваля отмечал, что никогда ранее показы фильмов не отменялись.