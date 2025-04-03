Депутат Артур Бутанс (Национальное объединение) критически отозвался о депутатах от ЛПМ и "Cтабильности!", заявив, что "некоторые депутаты ведут себя как адвокаты российской армии".

"Вы говорите, что нам нужно больше времени, нужно потянуть время. Мы находимся на четвертом году войны, Россия продолжает вооружаться и на этой неделе объявила о новой мобилизации. Для чего вам нужно больше времени?" - спросил политик.

Несколько депутатов в ходе дебатов подчеркнули, что этот конкретный законопроект не касается того, где и когда будут установлены мины, и призвали не сеять панику в обществе. Оппозиционный депутат Андрис Кулбергс (ОС) заявил, что закон "не минирует границу и не подрывает грибников". Этот закон дает возможность маневра для принятия решений в критической ситуации и посылает сигнал агрессору, сказал депутат.

Ожидается, что Латвия выйдет из конвенции синхронно с Эстонией, Литвой и Польшей. Премьер-министр Финляндии Петтерири Орпо также заявил, что Финляндия намерена выйти из Оттавской конвенции.