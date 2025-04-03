Эстония подает России ноту в связи с невыплаченными пенсиями

В пресс-службе эстонского МИД агентству BNS сообщили, что в ноте сказано, что Россия не выполнила свои обязательства по договору о сотрудничестве Эстонии и России в обеспечении пенсий и поэтому около 4000 проживающих в Эстонии людей, получающих пенсии из России, в первом квартале этого года их не получили.

МИД Эстонии попросил посольство РФ объяснить причины неуплаты пенсий, а также проинформировать, какие меры принимаются для решения проблемы. Ведомство также попросило указать планируемую дату выплаты. Представитель МИД заверил представителя посольства РФ, что Эстония не препятствует перечислению пенсионных денег в эстонские банки.

Проживающие в Эстонии российские пенсионеры, у которых возникли серьезные материальные трудности из-за задержки пенсионных выплат, могут обратиться за социальной помощью в местное самоуправление.

В Эстонии российские пенсии получает около 4000 человек. Большинство из них также получает эстонскую пенсию, однако около 230 человек получают только российскую.

Как уже сообщалось, проживающие в Латвии российские пенсионеры в первом квартале также не получали пенсии из России.