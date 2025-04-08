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Зеленский впервые признал, что Украина воюет в Белгородской области РФ (1)

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: EPA/Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник впервые подтвердил, что Вооруженные силы Украины проводят операции на территории Белгородской области России, сообщает УНИАН.

Вечером в понедельник Зеленский в видеообращении упомянул сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте, а также о присутствии украинских солдат в Курской и Белгородской областях. В нем говорится, что подразделения сил Украины активны на пограничных линиях, в "серой зоне" и на территории оккупантов.

"Продолжаем осуществлять активные действия в приграничных районах на территории противника. И это абсолютно честно - война должна вернуться туда, откуда пришла", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что главная цель этих операций - максимально защитить территорию Украины, особенно населенные пункты Сумской и Харьковской областей.

"Важно, что благодаря мужеству и выдержке наших воинов в Курской области, благодаря всей Курской операции удалось снизить давление на других направлениях фронта, особенно в Донецкой области", - добавил Зеленский.

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