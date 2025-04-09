ВИДЕО За лазанье по памятнику Свободы двум иностранцам назначены внушительные штрафы

На место событий сотрудники полиции прибыли оперативно. После установления личностей нарушителей и разъяснительной беседы, в ходе которой им была объяснена суть проступка, обоим было назначено административное наказание за публичное неуважение к памятнику Свободы - денежный штраф.

Первый случай был зафиксирован незадолго до 20:00. На мониторе видеонаблюдения сотрудники центра заметили мужчину, как выяснилось позднее - гражданина Дании, который со стороны смотровой площадки подошел к металлической двери и взобрался на массивное основание монумента.

Чуть менее чем через три часа был зафиксирован второй случай: на этот раз на памятник взобрался другой мужчина - гражданин Швейцарии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он также подошел к монументу со стороны смотровой площадки, поднялся на ограждение у основания и некоторое время прогуливался там, где это категорически запрещено.

Согласно 9-й статье закона "О памятнике Свободы и Братском кладбище в Риге", за подобное поведение может быть назначен штраф до 1000 евро.