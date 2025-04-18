5 советов для Пасхи без лишних расходов

Это может привести не только к ненужным тратам, но и к выбрасыванию продуктов питания и ненужному беспокойству. Чтобы сделать праздник по-настоящему радостным и без лишнего стресса, Lidl подготовил пять полезных советов для продуманного и ответственного празднования Пасхи.