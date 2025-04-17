Проблемы с наследством Эдгара Лиепиньша продолжаются

"Все это откладывалось не потому, что мы не смогли договориться, а потому, что есть третья сторона. И третьей стороной, как оказалось, является также муниципалитет, Лимбажская городская дума, которая, на мой взгляд, подошла к этому вопросу очень недобросовестно, выставив часть имущества на торги и не поставив меня как нового владельца имущества, совместной собственности, об этом в известность", - говорит Кристап.