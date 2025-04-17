Проблемы с наследством Эдгара Лиепиньша продолжаются

Сын легендарного актера и певца Эдгара Лиепиньша, альпинист Кристап Лиепиньш, рассказал в ток-шоу Zilonis studijā, что борьба за наследство его отца продолжается уже более 20 лет.
Кристап Лиепиньш потерял отца в 1995 году. Эдгар Лиепиньш оставил после себя наследство в виде авторских прав и недвижимости.
Однако, как говорит сам Кристап, уже более 20 лет они не могут собраться и оформить права наследования, поскольку оказалось, что есть и другие заинтересованные лица.
"Дело не в том, что мы не могли как-то договориться по всем этим вопросам, что мы конфликтовали друг с другом и не могли все это поделить, а в том, что есть и другие стороны, которые во всем этом заинтересованы", - говорит Кристап.
"Имущество, о котором широко сообщалось в латвийской прессе, которое якобы не подлежало разделу... Но его нельзя было разделить, потому что моя мать жила долго и ей принадлежала половина земли, половина дома, половина предполагаемой общей доли. Она вообще не хотела разбираться с этими вещами", - объясняет Лиепиньш.
"Все это откладывалось не потому, что мы не смогли договориться, а потому, что есть третья сторона. И третьей стороной, как оказалось, является также муниципалитет, Лимбажская городская дума, которая, на мой взгляд, подошла к этому вопросу очень недобросовестно, выставив часть имущества на торги и не поставив меня как нового владельца имущества, совместной собственности, об этом в известность", - говорит Кристап.
Подробности смотрите в выпуске ток-шоу Zilonis studijā!
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