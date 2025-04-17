Фото Первые водители NMPD стали помощниками медиков

Ранее сообщалось, что с этого года вступили в силу несколько изменений в организации работы NMPD: снижена нагрузка отдельных сотрудников, в некоторых бригадах состав изменен с трех человек на двух, а также изменено рабочее время отдельных бригад - вместо круглосуточных они стали дневными в тех местах, где в ночное время фиксируется менее одного вызова на бригаду.

Для повышения качества предоставляемой помощи и безопасности пациентов персонал центра приема звонков экстренного телефона 113 службы NMPD перешел на 12-часовые смены вместо прежних 24-часовых, как это рекомендуют стандарты Европейской ассоциации экстренных номеров. Целью этого шага является снижение выгорания персонала, уменьшение перегрузки и повышение качества приема вызовов.

Кроме того, с этого года рабочим местом для медиков NMPD и водителей оперативных автомобилей является не конкретная точка дислокации, а более крупное региональное структурное подразделение - центр поддержки бригад со всеми его пунктами размещения бригад.

В службе поясняют, что такое решение обусловлено тем, что в ночные часы число вызовов значительно снижается и, соответственно, нужно планировать и количество необходимых бригад - днем поступает 80% вызовов, а ночью только 20%.

В свою очередь, в отдельных бригадах состав был изменен с трех человек на двух. Бригады из двух человек NMPD формирует аналогично тому, как это делается во многих странах Европы.

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