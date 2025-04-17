Фото Первые водители NMPD стали помощниками медиков

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) обучили 70 водителей службы также на должность помощников медицинского персонала. Изменения происходят в то время, когда служба все шире внедряет бригады из двух человек.
Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD), эти лица прошли новую "программу неформального образования по специальности водителя оперативного медицинского транспортного средства - помощника медицинского персонала".
Введение новой профессии реализовывалось в течение нескольких лет с целью укрепить знания и навыки персонала в оказании помощи в повседневной работе, тем самым повышая общую готовность службы к чрезвычайным ситуациям, отмечают в NMPD.
Как аргументирует служба, новая программа обучения позволит водителям в дальнейшем более полноценно включаться в командную работу бригады NMPD, чтобы оказывать большую поддержку медикам на вызовах.
В NMPD пояснили, что эти изменения не связаны напрямую с внедрением бригад из двух человек и в ближайшее время служба планирует постепенно обучить всех водителей независимо от того, в какой бригаде и на какой смене они работают.
В будущем планируется, что ни один водитель не останется без такого образования -водитель становится полноценным членом команды, способным помогать медикам, подчеркнули в NMPD.
В четверг состоялся выпуск первых 70 выпускников этой программы.
Ранее сообщалось, что с этого года вступили в силу несколько изменений в организации работы NMPD: снижена нагрузка отдельных сотрудников, в некоторых бригадах состав изменен с трех человек на двух, а также изменено рабочее время отдельных бригад - вместо круглосуточных они стали дневными в тех местах, где в ночное время фиксируется менее одного вызова на бригаду.
Для повышения качества предоставляемой помощи и безопасности пациентов персонал центра приема звонков экстренного телефона 113 службы NMPD перешел на 12-часовые смены вместо прежних 24-часовых, как это рекомендуют стандарты Европейской ассоциации экстренных номеров. Целью этого шага является снижение выгорания персонала, уменьшение перегрузки и повышение качества приема вызовов.
Кроме того, с этого года рабочим местом для медиков NMPD и водителей оперативных автомобилей является не конкретная точка дислокации, а более крупное региональное структурное подразделение - центр поддержки бригад со всеми его пунктами размещения бригад.
В службе поясняют, что такое решение обусловлено тем, что в ночные часы число вызовов значительно снижается и, соответственно, нужно планировать и количество необходимых бригад - днем поступает 80% вызовов, а ночью только 20%.
В свою очередь, в отдельных бригадах состав был изменен с трех человек на двух. Бригады из двух человек NMPD формирует аналогично тому, как это делается во многих странах Европы.
Галерея: Первые 70 выпускников новой программы
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