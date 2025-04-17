Видео Пьяный водитель на каршеринговом авто едва не врезался в трамвай в центре Риги

На видеозаписи с камер наблюдения видно, как мужчина садится в каршеринговый автомобиль и направляется из Старой Риги в сторону Каменного моста. Однако ему не удается справиться с управлением - он не вписывается в поворот.

Водитель врезается в ограждение, а затем движется в сторону трамвая. К счастью, несмотря на опьянение, ему все же удается избежать столкновения с общественным транспортом.

Сразу за ним следует экипаж муниципальной полиции, который останавливает автомобиль. Мужчина признается, что употреблял алкоголь.

Он вел себя относительно спокойно и не сопротивлялся требованиям полиции. "Вообще-то, у меня сегодня день рождения, и я хочу умереть. Слава Богу, что я никого не сбил. Почему у меня с собой нет телефона - не знаю", - сказал водитель.

Тест показал более 2 промилле, после чего мужчина был доставлен в полицейский участок.

В данном случае он не только лишится водительских прав и в рамках уголовного производства будет обязан возместить часть или полную стоимость автомобиля, но также получит серьезный штраф от компании, предоставившей машину в аренду.

Видео: Сюжет программы Degpunktā