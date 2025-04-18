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ВИДЕО Российская ракета ударила по густонаселенному району Харькова

Последствия ракетного удара по Харькову
Последствия ракетного удара по Харькову Фото: @GeoTienou/X

В результате ракетного удара, нанесенного Россией по Харькову в пятницу, 18 апреля, погиб один человек, еще 54 получили ранения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, 13 человек были госпитализированы, в том числе двое детей. Он уточнил, что состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое.

Ракета попала в густонаселенный район города.

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