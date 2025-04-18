ВИДЕО Российская ракета ударила по густонаселенному району Харькова

В результате ракетного удара, нанесенного Россией по Харькову в пятницу, 18 апреля, погиб один человек, еще 54 получили ранения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, 13 человек были госпитализированы, в том числе двое детей. Он уточнил, что состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое.
Ракета попала в густонаселенный район города.
‼️ Missile strike on Kharkiv— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) April 18, 2025
Russian forces hit the city with three Iskander missiles.
Over 40 people have been injured, including, two children: one aged four, the other just 2.8 years old.
More than 20 apartment buildings and over 30 private houses have been damaged. pic.twitter.com/fTfKcZzwU2
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