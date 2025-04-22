Отец Тиммы обнародовал новые сведения, обличающие Анну Седокову

В частности, по его словам, команда юристов выяснила, что, будучи в браке, Янис и Анна Седокова купила пять квартир и все они были оформлены на имя певицы. В числе этих квартир были апартаменты в московском элитном жилом комплексе "Алые паруса". По данным Райтиса Тиммы, в сентябре 2024 года Седокова продала эту квартиру, рыночная стоимость которой составляла 150 млн рублей (примерно 1,6 млн евро), и после этого сразу подала на развод.

Также отец спортсмена обвинил Седокову в том, что она пытается представить семейную жизнь с Янисом таким образом, будто это именно она содержала семью. В посте перечисляется имущество, которое баскетболист продавал, чтобы перечислить деньги Седоковой: люксовые автомобили общей стоимостью 500 тысяч евро, квартира в Риге стоимостью 580 тысяч евро.

"Все документы, подтверждающие сделки, имеются в распоряжении новых адвокатов", - пишет Райтис Тимма.

При этом, как он заявляет, бизнес самой Седоковой - интернет-магазин одежды La Story - практически не приносил дохода.

Тимма-старший обещает в дальнейшем опубликовать еще больше данных, полученных в ходе расследования.

Напомним, Янис Тимма был найден мертвым в подъезде одного из домов в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года. Первоначально основной версией было самоубийство. Прощание со спортсменом состоялось 28 декабря в Риге. Ему было 32 года.

Родственники баскетболиста получили отказ в возбуждении уголовного дела. Отец Яниса заявил, что не уверен в правдивости результатов расследования, проведенного в России. Известно, что дело вернули на дополнительную проверку.

Видео: Янис Тимма ночью перед смертью