Черные. Так называют могильщиков, занимающихся захоронением тех, у кого нет родных. Каждый год на Яунциемском кладбище хоронят от 100 до 150 умерших, у которых нет родственников. За 50 лет так было похоронено около 8 тысяч человек. Самое печальное - все чаще происходят случаи, когда у умершего есть близкие, но они отказываются хоронить покойного, оставляя это на усмотрение самоуправления, говорит руководитель Управления рижскими кладбищами Гинт Зела. Недалеко находятся захоронения детей-сирот - маленькие, скромные могилки, обозначенные лишь памятником с надписью "Маленьким ангелочкам".
"Неизвестен", "Неизвестен" - кривыми черными буквами написано на деревянных колышках. "6786". После смерти кто-то вместо имени получил номер.
На могиле преждевременно усопшей молодой женщины стоит крест, к которому прислонена мягкая игрушка - заяц, потрепанный дождем и ветром.
На черно-белой фотографии - молодой мужчина в кепке с надписью Adidas и сигаретой в уголке рта. Ему был 41 год, и не нашлось никого, кто бы его похоронил.