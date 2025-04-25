Будет ли задержанный представитель спортивного клуба Babīte исключен из списка LRA?

Задержанного по подозрению в сексуальном насилии по отношению к детям представителя спортивного клуба Babīte Гирта Йеске из избирательного списка "Латвийского объединения регионов" (LRA) в Марупском крае не исключат, исходит из слов представителя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрея Вайварса, сообщает агентство LETA.
Он пояснил агентству LETA, что Закон о выборах в муниципальные думы не предусматривает возможности исключить человека из списка, если он задержан или против него выдвинуты обвинения или какая-либо мера пресечения.
"Чтобы исключить человека из списка, запретить ему баллотироваться на выборах, должно быть осуждающее решение, и человек должен быть наказан за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления", - пояснил представитель ЦИК.
В среду передача Panorāma на LTV сообщила, что Госполиция задержала и суд отправил под стражу представителя спортивного клуба Babīte по подозрению к сексуальном насилии в отношении нескольких 11- и 12-летних мальчиков.
В данный момент идет сбор доказательств. Часть возможных преступных эпизодов произошла на прошлых выходных, во время, когда дети были в футбольном лагере в испанской Барселоне. У родителей есть подозрения, что пострадавших детей может быть гораздо больше.
События, которые привели к раскрытию возможного преступления против 11- и 12-летних футболистов, связаны с разговором мальчика с его родителями во время футбольного лагеря в Барселоне, Испания. Родители начали высказывать опасения, что некоторые юные футболисты ночуют в одной комнате с представителем спортивного клуба Babīte. Родители обратились к тренеру, тем самым прекратив действия представителя спортивного клуба.
Один из родителей рассказал, что тренер положил нескольких детей в постель и совершал с ними непристойные действия через одежду.
Представитель Госполиции Вилнис Наглис указал, что в связи с произошедшим задержан один человек. К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Госполиция призывает родителей поговорить со своими детьми и в случае подозрений обращаться в полицию.
В свою очередь родители пострадавих детей рассказали, что представитель спортивного клуба Babīte завоевал доверие родителей детей. Родители знали, что он женат.
LTV известно, что мужчина баллотируется на предстоящих выборах в Сейм.
Сообщение Марупского отделения LRA может свидетельствовать о том, что задержанный - включенный в список кандидатов от LRA на муниципальных выборах в Марупском крае Йеске.
LRA в публичном сообщении указала, что обратилась в ЦИК, чтобы исключить Йеске из списка. В дальнейшем он не будет позиционироваться как представитель LRA, и его имя не будет использоваться в партийной коммуникации, отмечается в сообщении. LRA надеется на тщательное и быстрое расследование правозащитных органов.
В своем сообщении партия отметила, что Йеске не является членом LRA, а в список был включен как представитель местной спортивной общины.
Йеске баллотируется на муниципальных выборах в Марупском крае по списку LRA, свидетельствует информация на сайте ЦИК.
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