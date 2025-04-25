Будет ли задержанный представитель спортивного клуба Babīte исключен из списка LRA?

Один из родителей рассказал, что тренер положил нескольких детей в постель и совершал с ними непристойные действия через одежду.

Представитель Госполиции Вилнис Наглис указал, что в связи с произошедшим задержан один человек. К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Госполиция призывает родителей поговорить со своими детьми и в случае подозрений обращаться в полицию.

В свою очередь родители пострадавих детей рассказали, что представитель спортивного клуба Babīte завоевал доверие родителей детей. Родители знали, что он женат.

LTV известно, что мужчина баллотируется на предстоящих выборах в Сейм.

Сообщение Марупского отделения LRA может свидетельствовать о том, что задержанный - включенный в список кандидатов от LRA на муниципальных выборах в Марупском крае Йеске.

LRA в публичном сообщении указала, что обратилась в ЦИК, чтобы исключить Йеске из списка. В дальнейшем он не будет позиционироваться как представитель LRA, и его имя не будет использоваться в партийной коммуникации, отмечается в сообщении. LRA надеется на тщательное и быстрое расследование правозащитных органов.

В своем сообщении партия отметила, что Йеске не является членом LRA, а в список был включен как представитель местной спортивной общины.

Йеске баллотируется на муниципальных выборах в Марупском крае по списку LRA, свидетельствует информация на сайте ЦИК.