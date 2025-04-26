"Если я не буду успевать, Украина будет представлена на достойном уровне. Министр иностранных дел и первая леди будут там присутствовать", - заявил президент журналистам в Киеве.

Российская армия в ночь на четверг осуществила комбинированную атаку ракетами и дронами по территории Украины, в результате чего в Киеве погибли не менее 12 человек.

Говоря о возможности отмены своей поездки в Рим, Зеленский отметил: "Для меня важно находиться здесь".

В четверг, 24 апреля, Зеленский сократил свой государственный визит в Южную Африку и срочно вернулся в Украину после новой атаки России. В пятницу он вместе с иностранными дипломатами почтил память жертв нападения.

"Я благодарен всем присутствующим послам - сегодня здесь 67 представителей", - сказал Зеленский. Он выразил соболезнования семьям погибших.

"Весь мир сегодня здесь, в Украине, в Киеве, и не соглашается с российской агрессией", - подчеркнул президент.

На похоронах папы Франциска в Ватикане на площади Святого Петра ожидается присутствие множества зарубежных гостей, в том числе президента США Дональда Трампа. Перед вылетом в Рим Трамп допустил возможность встречи с Зеленским во время этого визита.