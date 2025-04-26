В России ликвидирован один из ведущих конструкторов систем радиоэлектронной борьбы

В ночь на 18 апреля был подорван автомобиль руководителя конструкторского бюро Брянского электромеханического завода Евгения Рытикова.

Автомобиль взорвался в тот момент, когда конструктор и его коллега сели в машину. Предположительно, самодельное взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля. Оба мужчины погибли на месте. Второй погибший, вероятно, был заместителем или помощником руководителя конструкторского бюро.

Конструкторское бюро Брянского электромеханического завода, которым руководил Рытиков, разрабатывает и производит системы радиоэлектронной борьбы для нужд российской армии. Как отмечают СМИ, Рытиков принимал участие в создании комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха", предназначенного для подавления радаров самолетов и беспилотных летательных аппаратов.